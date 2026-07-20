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SLAVNI TRENER

Talijani žele Guardiolu za izbornika, Maldini se već sastao s njim

Pep Guardiola file photo
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
1/2
VL
Autor
Hina
20.07.2026.
u 22:30

Prema navodima talijanskog medija, Maldini je proteklog vikenda u Barceloni održao sastanak s 55-godišnjim Guardiolom, koji je nakon završetka prošle sezone napustio Manchester City i trenutačno je bez angažmana.

Novi tehnički direktor talijanske nogometne reprezentacije Paolo Maldini započeo je potragu za novim izbornikom, a prvi izbor mu je katalonski trener Pep Guardiola, izvijestio je u ponedjeljak Sky Italia.

Prema navodima talijanskog medija, Maldini je proteklog vikenda u Barceloni održao sastanak s 55-godišnjim Guardiolom, koji je nakon završetka prošle sezone napustio Manchester City i trenutačno je bez angažmana. Na sastanku je sudjelovao i Leonardo, član novog tehničkog vodstva talijanske reprezentacije.

Sky Italia navodi da je riječ o prvom razgovoru s ciljem ispitivanja mogućnosti da Katalonac preuzme talijansku reprezentaciju uoči Europskog prvenstva 2028., koje će zajednički organizirati Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska.

Guardiola je nedavno izjavio da uživa u razdoblju izvan nogometa nakon odlaska iz Manchester Cityja, no Italija ima posebno mjesto u njegovoj karijeri. Nakon odlaska iz Barcelone kao igrač nastupao je za Bresciju i Romu, gdje je proveo dvije sezone.

Talijanski nogometni savez traži novo rješenje nakon razočaravajućeg razdoblja obilježenog izostankom reprezentacije sa Svjetskog prvenstva, a među kandidatima za mjesto izbornika spominju se i Roberto Mancini te Andrea Pirlo. Ipak, prema tvrdnji Sky Italije, Maldinijev prioritet ostaje Guardiola.

Italija će za dva mjeseca nastupiti u Ligi nacija, a u skupini je s Francuskom, Belgijom i Turskom.
Ključne riječi
Italija reprezentacija Pep Guardiola

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