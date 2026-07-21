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CRVENI ALARM ZA DALMACIJU

Snažna oluja koja je paralizirala Italiju juri prema Hrvatskoj, DHMZ izdao najozbiljnije upozorenje

Nevrijeme u srednjoj Dalmaciji priredilo svjetlosni spektakl
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
21.07.2026.
u 17:25
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Meteorolozi upozoravaju da se glavnina nevremena u Dalmaciji očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Snažan olujni sustav koji je tijekom utorka pogodio talijansku obalu Jadrana kreće se prema Hrvatskoj, a za splitsku regiju na snazi je crveni alarm zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Meteorolozi upozoravaju da se glavnina nevremena u Dalmaciji očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Oluja je najprije zahvatila područje između Pesara i Ancone, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, tuča i jaki udari vjetra. U gradu Fanu u kratkom je vremenu palo 22,4 milimetra kiše, dok je u najintenzivnijem dijelu nevremena intenzitet oborine dosegnuo ekvivalent od čak 397 milimetara na sat. Najjači udar vjetra izmjeren je na gotovo 60 kilometara na sat, a temperatura se tijekom prolaska oluje naglo spustila na 21 stupanj Celzija, navodi MeteoWeb.

Radarska slika
Foto: Meteo.hr

Nevrijeme je zahvatilo i Pesaro, gdje su tuča i jaka kiša pogodile središte grada i obalno područje, a u više četvrti zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom. Talijanski meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vrijeme tijekom dana nastavlja širiti prema jugu Jadrana.

Istodobno, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za splitsku regiju zbog mogućih snažnih grmljavinskih oluja praćenih obilnom kišom, tučom i olujnim vjetrom. U dijelu frontalnog sustava koji se približava Splitu zabilježene su oborine od čak 150 milimetara po četvornom metru, što predstavlja iznimno rijedak i potencijalno opasan meteorološki događaj koji može izazvati bujične i urbane poplave.

Narančasta upozorenja na snazi su i za riječku, kninsku i dubrovačku regiju, dok meteorolozi najavljuju nastavak nestabilnog vremena i tijekom srijede. HAK istovremeno upozorava na mokre i skliske kolnike, moguće poteškoće u prometu te ograničenja za pojedine skupine vozila zbog jake bure, a putnicima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama i u pomorskom prometu.

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Nevrijeme u srednjoj Dalmaciji priredilo svjetlosni spektakl
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dhmz tuča Italija grmljavinsko nevrijeme nevrijeme

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