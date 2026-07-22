Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Florian Lipowitz

Još jedan biciklist slomio ključnu kost na Tour de Franceu

Tour de France - Stage 2 - Lauwin-Planque to Boulogne-sur-Mer
PAPON BERNARD/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 16:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dva dana prije Lipowitza od daljnjeg nastupa na ovogodišnjem "Touru" je također zbog slomljene ključne kosti morao odustati i drugoplasirani s prošlogodišnje utrke, Danac Jonas Vingegaard.

Njemački biciklist Florian Lipowitz (25), koji je lani zauzeom treće mjesto na "Tour de Franceu", slomio je ključnu kost u padu tijekom 16. etape ovogodišnjeg "Toura" održanoj u utorak, utvrđeno je pregledom u bolnici u koju je prevezen nakon pada te bi njegov oporavak trebao trajati oko mjesec i pol dana. 

To znači kako je za Lipowitza ova sezona praktički gotova jer je malo vjerojatno kako bi mogao biti spreman za nastup na "Vuelti" koja počinje 22. kolovoza, dok su njegovi izgledi za odličan plasman na Svjetskom prvenstvu u Montrealu, koje će se održati od 20. do 27. rujna vrlo mali.

Jedini preostali cilj za Lipowitza stoga ostaje jednodnevna monumentalna utrka "Il Lombardia" koja je na programu 10. listopada.

Prije pada u 16. etapi, Lipowitz je držao peto mjesto u ukupnom redoslijedu. 

Dva dana prije Lipowitza od daljnjeg nastupa na ovogodišnjem "Touru" je također zbog slomljene ključne kosti morao odustati i drugoplasirani s prošlogodišnje utrke, Danac Jonas Vingegaard.

Pet dana prije kraja "Toura" branitelj naslova, Slovenac Tadej Pogačar ima velikih 4:32 minuta prednosti ispred najbližeg pratitelja, Belgijanca Remca Evenepoela te je na najboljem putu ka petoj ukupnoj pobjedi na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci čime bi se izjednačio s rekorderima Francuzima Jacquesom Anquetilom i Bernardom Hinaultom, Belgijancem Eddyjem Merckxom i Španjolcem Miguelom Indurainom.
Ključne riječi
biciklizam Florian Lipowitz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!