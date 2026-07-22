Argentinska legenda priznala pogrešku nakon incidenta s Olmom: 'Za to nema opravdanja'

Dok je Španjolska slavila osvajanje svjetskog naslova, završetak finala obilježile su ružne scene na travnjaku. U središtu kaotičnih događaja nije bio samo sukob igrača, nego i član argentinskog stručnog stožera Roberto Ayala, koji je tijekom naguravanja fizički nasrnuo na bivšeg dinamovca Danija Olma.

Na snimkama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama vidi se kako Ayala nakon verbalne prepirke rukom pogađa španjolskog reprezentativca u lice. Olmo nije odgovorio na provokaciju niti je uzvratio udarac, već je ostao smiren dok su suigrači i članovi obje reprezentacije pokušavali smiriti situaciju.

Do incidenta je došlo nakon masovne gužve koja je izbila odmah po završetku susreta. Sve je započelo sukobom Leandra Paredesa i Erica Garcíje, nakon čega su se u naguravanje uključili brojni igrači i članovi stručnih stožera.

Ayala je nekoliko dana poslije u razgovoru za Esports VCR priznao da za svoj potez nema opravdanje te poručio da će se osobno ispričati Olmu.

"Kada je utakmica završila, namjeravao sam se udaljiti, ali onda su se, uz puls koji mi je bio na maksimumu, počele događati stvari. Za ono što se dogodilo nema opravdanja i nisam to smio napraviti", rekao je Ayala.

Ipak, pokušao je objasniti kako on vidi cijelu situaciju.

"Bio je to više odguraj nego udarac. Bila je to reakcija na neke riječi. Ako sretnem Danija Olma, osobno ću mu se ispričati."

Na kraju je argentinska legenda priznala da je Španjolska zasluženo stigla do svjetskog naslova.

"Ono što se dogodi na terenu, ostaje na terenu. Španjolska je bila bolja i zasluženo je pobijedila", zaključio je Ayala.