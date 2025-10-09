Omiljeni Čeh među Zagrepčanima: 'Hrvatska je favorit, u to nema nikakve sumnje'

Hrvatsku reprezentaciju večeras od 20:45 očekuje možda i ključna utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku protiv Češke. Reprezentacija je to koju su mnogi odmah nakon ždrijeba okarakterizirali kao glavnog konkurenta vatrenima za prvo mjesto u skupini L, a oni su do sada taj status i opravdali.

Obje reprezentacije imaju po 12 bodova (Hrvatska iz četiri utakmice, a Češka iz pet), a hrvatski nogometaši trenutačno drže prvo mjesto u skupini zbog bolje gol-razlike, + 16 naspram čeških + 5. Pobjeda u današnjoj utakmici Hrvatskoj bi širom otvorila vrata plasmana na Svjetsko prvenstvo budući da vatrene u zadnja dva kola očekuju nešto lakši protivnici - Farski Otoci i Crna Gora.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Miroslav Slepička svojevremno je bio najomiljeniji Čeh u Zagrebu. Danas 43-godišnji, još uvijek aktivni, napadač proveo je dvije sezone u zagrebačkom Dinamu tijekom kojih je postigao 13 pogodaka i upisao 12 asistencija. Danas nastupa u češkoj petoj ligi, a itekako dobro poznaje obje reprezentacije.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić najavljuje tu utakmicu kao najvažniju i ključnu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a kako je Česi doživljavaju?

- Na isti način. I nama je ta utakmica važna i puno će toga odrediti, u to nema sumnje. Naravno, nadamo se dobrom rezultatu koji bi povećao naše šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo, gdje nas nije bilo već 20 godina. Možda ćemo napokon uspjeti ostvariti taj doseg, koji ipak previše čekamo. Ne treba posebno naglašavati da će naša momčad biti motivirana, svjesni su kako je ulog velik na obje strane.

Na čemu zapravo vaša reprezentacija temelji najviše optimizma?

– Pa prije svega na činjenici da nam je napadačka linija zapravo najbolji dio momčadi. Imamo nekoliko igrača koji mogu biti prijetnja svim reprezentacijama. Najviše nade polažemo u Patrika Schicka (propušta ovu utakmicu zbog ozljede), koji igra jako dobro u Bundesligi. U Bayeru je zabio 21 bundesligaški pogodak, tu je i Tomáš Chorý iz praške Slavije. Isto tako i Pavel Šulc, koji je prošle sezone za Viktoriju Plzen postigao 15 pogodaka, uz devet asistencija i proglašen je najboljim igračem češkog prvenstva. Taj Šulc ima sve karakteristike modernog napadača, trči, zabija, asistira, izuzetan je potencijal. Jako je sličan vašem Andreju Kramariću. Morat ćete se najviše pripaziti na naš napad i tu bi vaša obrana mogla imati najviše problema. Vjerujem da ova češka momčad ima kapacitet pobijediti. No, opet, Hrvatska je favorit, u to nema nikakve sumnje. Imate bolju momčad.

Kako vam se čini roster hrvatske reprezentacije, ukupno gledajući?

- Poznajem samo Andreja Kramarića. Šime Vrsaljko i Mario Mandžukić više ne igraju. Imate isto dosta mladih igrača koji dolaze i to je zapravo nevjerojatna priča hrvatskog nogometa. Imate i Luku Modrića koji je, za mene, najbolji igrač na svijetu. Rekao bih da je ova momčad Hrvatske dobro izbalansirana, imate u napadu iznimnu kvalitetu. Ante Budimir igra sjajno u Španjolskoj, Ivan Perišić opet je eksplodirao, nakon one epizode u Hajduku. Na golu je sjajni Dominik Livaković. Ma sviđa mi se vaša momčad.

Koliko pratite hrvatsku ligu?

- Samo Dinamo pratim, samo za Dinamo navijam. Vidio sam da je završnica prvenstva bila najneizvjesnija u zadnjih petnaestak godina. Dinamo je imao svoju šansu, no nije ju iskoristio – kazao je Slepička i ispalio:

– A gdje je Zdravko Mamić, u zatvoru ili u Bosni i Hercegovini?

U Bosni i Hercegovini.

– Stalno je u Međugorju? A Zoki?

Isto je u Bosni i Hercegovini.

Čega se sjećate iz doba u Dinamu?

– Sjećam se utakmice protiv Anderlechta, pobijedili smo 1:0, ja sam postigao pogodak. Prošlo je jako puno godina. U Zagrebu mi je bilo jako lijepo. Stalno svojim prijateljima pričam o tom dobu, sjećam se Ilije Sivonjića, Andreja Kramarića, Dejana Lovrena... Sve su to bili sjajni dečki i napravili su odlične karijere. Nisam više u kontaktu ni s kim. Samo pratim Dinamo na televiziji i rezultate na internetu.

Još uvijek je Slepička aktivan u nogometu.

– Igram petu ligu u Češkoj. Malo sam se udebljao i sve me boli.

Ne trenirate više po dva puta dnevno kao kada ste se bavili borilačkim sportom?

– Ma kakvi. Ne mogu to više. Imam dvoje djece i sada sam samo njima posvećen. Prestar sam za sve.

Imate li trenerske ambicije?

– Imam licenciju, no sada sam sve to ostavio po strani. Najmanje dvije-tri godine neću nikoga trenirati, uživam u nekim drugim stvarima. Najviše sam doma. Možda ću biti menadžer, ne znam – zaključio je Miroslav Slepička.