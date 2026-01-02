Ruskinja izazvala buru na Instagramu. To što je napravila Ronaldu malotko bi se usudio

Atraktivna Ruskinja s adresom u Vancouveru, odlučila je pripremiti poseban poklon za svojih 1,6 milijuna pratitelja na Instagramu. Lili Ermak je objavila niz fotografija na kojima pozira ispred ružičastog božićnog drvca u izdanju koje je malo koga ostavilo hladnim, a komentari njenih obožavatelja ne prestaju se nizati. Ova 35-godišnja ljepotica poznata je po svojim smjelim objavama, no čini se kako je ovim blagdanskim setom nadmašila samu sebe, ponovno dokazavši zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih influencerica na popularnoj društvenoj mreži.

Rođena u hladnoj ruskoj regiji Čukotka, ova zanosna plavuša svoj je temperament iskazala još dok je živjela u Moskvi, prije nego što se preselila u Kanadu. S visinom od 173 centimetra i savršenim proporcijama, koje održava strogim režimom vježbanja, vrlo je brzo postala prava Instagram zvijezda. Njena karijera, međutim, nije izgrađena isključivo na izgledu, već i na jednoj intrigantnoj priči koja uključuje jednog od najvećih sportaša današnjice i koja ju je lansirala u orbitu.

Naime, njenu je karijeru i globalnu prepoznatljivost obilježila saga s Cristianom Ronaldom. Kako je sama javno tvrdila u medijima prije nekoliko godina, jedan od najvećih nogometaša svih vremena slao joj je poruke i pokušavao je zavesti. Iako bi mnoge žene o takvoj pažnji mogle samo sanjati, Lili tvrdi da je slavnog Portugalca odlučno odbila, a tu je priču kasnije vješto iskoristila za strelovit uspon popularnosti, što joj je, čini se, i više nego uspjelo.

Cijela se priča navodno odvijala neposredno prije nego što je slavni nogometaš započeo svoju dugogodišnju vezu sa sadašnjom partnericom Georginom Rodríguez. Sam Ronaldo, očekivano, nikada nije javno komentirao ove navode, stoga ostaje otvoreno pitanje je li cijela priča istinita ili se radilo o vještom marketinškom potezu. Bilo kako bilo, incident joj je donio svjetsku slavu i vojsku pratitelja koji danas vjerno prate svaku njenu objavu.

Danas, godinama nakon navodne afere, Lili živi u Vancouveru i uspješno gradi karijeru kao "digitalni kreator". Osim što je majka, svoju je popularnost unovčila na raznim platformama. Dok na Instagramu redovito objavljuje fotografije koje golicaju maštu, Ermakova je svoj sadržaj podigla na novu razinu otvorivši i profil na platformi OnlyFans, gdje svojim pretplatnicima nudi ekskluzivan sadržaj. Ovaj potez ne čudi, s obzirom na to da je postala jedna od najpoznatijih influencerica u Kanadi, a priča o Ronaldu bila je tek odskočna daska za karijeru koju je samostalno izgradila.