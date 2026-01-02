Sprema se hrvatski šou u Kranjskoj Gori, Zrinka: 'Utrka je blizu Zagreba, a to znači...'

Skijaški svijet ponovno gleda prema Sloveniji, gdje se ovog vikenda na stazi Podkoren u Kranjskoj Gori voze utrke Svjetskog kupa za žene. Hrvatska će imati dvije snažne predstavnice, a sve su oči uprte u Zrinku Ljutić, djevojku koja je prošle sezone pokorila konkurenciju i osvojila slalomski Kristalni globus. Mlada Zagrepčanka blagdane je iskoristila za kratak predah, ali i za brušenje forme uoči nastavka sezone u kojoj brani status jedne od najboljih tehničarki svijeta. "Bila sam u Innerkremsu. Trenirala sam malo slalom i veleslalom u obližnjem St. Michaelu. Odmorila sam se, malo trenirala i napunila baterije", poručila je Ljutić uoči dolaska na slovensko skijalište za Hrvatsku radioteleviziju.

Staza Podkoren za Zrinku ima posebno značenje. Upravo je na njenim strminama, poznatim po nepopustljivim nagibima i zahtjevnim uvjetima, osvojila svoje prve bodove u Svjetskom kupu i najavila veliku karijeru. Prošle sezone, točnije 5. siječnja, na istoj je stazi ostvarila drugu pobjedu u karijeri, preuzela vodstvo u poretku slaloma i ukupnom poretku te izazvala delirij među tisućama navijača. "Imam jako lijepe uspomene s ove staze, tu sam uzela prve bodove i također sam pobijedila prošle godine. Vežu me lijepe uspomene i nadam se da će ova utrka dobro proći i da ćemo se podsjetiti opet tih nekih lijepih trenutaka", izjavila je naša skijaška senzacija.

Ono što Kranjsku Goru čini gotovo domaćom utrkom za hrvatske skijašice jest nevjerojatna podrška s tribina. Prošle godine više od deset tisuća navijača stvorilo je atmosferu za pamćenje, a Zrinka Ljutić očekuje da će se slična slika ponoviti i ovog vikenda. Blizina Zagreba ključan je faktor koji privlači rijeke navijača, a njihova joj podrška, kako kaže, daje dodatnu snagu. "Utrka je blizu Zagreba što znači da će sigurno biti opet puno hrvatskih navijača. Još jednom se zahvaljujem svima koji će doći, meni to puno znači i ja ću se potruditi odskijati što bolje", zaključila je vodeća hrvatska skijašica.

Hrvatski aduti time nisu iscrpljeni, jer će se u nedjeljnoj slalomskoj utrci Zrinki pridružiti i Leona Popović, koja se uspješno vraća nakon ozljede. S dvije sjajne skijašice na startu, hrvatski navijači imaju puno razloga za optimizam i nadu u novi sportski spektakl. Subotnji veleslalom na rasporedu je s prvom vožnjom u 10, a drugom u 13 sati, dok je nedjeljni slalom u istim terminima. Prijenos obje utrke moći će se pratiti na programima HRT-a.