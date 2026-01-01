Janica Kostelić svojoj je djeci strogo zabranila nešto što svi drugi imaju i obožavaju

Dok se mnogi roditelji danas žale da su djeca previše pred ekranima, a posebno mobilnim telefonima, naša proslavljena skijašica Janica Kostelić (43) u odgoju je odlučila ići drugačijim putem. Janica ima sina i kćer, a nedavno je otkrila da im ne daje mobitele.

– Oni su još mali, šest i dvije godine. Dok su tako mali, mi kao roditelji ne možemo i ne smijemo popustiti nečemu jer netko drugi ima. Izazov je dječak od šest godina koji me stalno pita: "Mama, kad ću ja dobiti mobitel? Svi drugi u razredu imaju", što je apsolutno nepotrebno. Informacije koje oni dobivaju na mobitelu nisu relevantne za apsolutno ništa u njihovom životu – rekla je Janica.

Janica je naglasila da je dobro kada je djeci dosadno.

– Djeci ne bismo trebali davati mobitel. Ne vidim što mobitel može donijeti, a normalan život, svakodnevica, druženje, razgovori, padanje, smijanje, samoća... Kad ti je dosadno, svakakve ideje padaju na pamet. Treba pustiti djeci da im bude dosadno – misli Janica.