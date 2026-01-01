Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKO ODGAJA DJECU

Janica Kostelić svojoj je djeci strogo zabranila nešto što svi drugi imaju i obožavaju

storyeditor/2025-10-27/JanicaFrisko1_pxl_spo_271025.jpg
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
01.01.2026.
u 18:19

– Izazov je dječak od šest godina koji me stalno pita: "Mama, kad ću ja dobiti mobitel? Svi drugi u razredu imaju", što je apsolutno nepotrebno. Informacije koje oni dobivaju na mobitelu nisu relevantne za apsolutno ništa u njihovom životu – rekla je Janica.

Dok se mnogi roditelji danas žale da su djeca previše pred ekranima, a posebno mobilnim telefonima, naša proslavljena skijašica Janica Kostelić (43) u odgoju je odlučila ići drugačijim putem. Janica ima sina i kćer, a nedavno je otkrila da im ne daje mobitele.

– Oni su još mali, šest i dvije godine. Dok su tako mali, mi kao roditelji ne možemo i ne smijemo popustiti nečemu jer netko drugi ima. Izazov je dječak od šest godina koji me stalno pita: "Mama, kad ću ja dobiti mobitel? Svi drugi u razredu imaju", što je apsolutno nepotrebno. Informacije koje oni dobivaju na mobitelu nisu relevantne za apsolutno ništa u njihovom životu – rekla je Janica.

Janica je naglasila da je dobro kada je djeci dosadno.

– Djeci ne bismo trebali davati mobitel. Ne vidim što mobitel može donijeti, a normalan život, svakodnevica, druženje, razgovori, padanje, smijanje, samoća... Kad ti je dosadno, svakakve ideje padaju na pamet. Treba pustiti djeci da im bude dosadno – misli Janica.

Ključne riječi
Skijanje Janica Kostelić

Komentara 2

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
19:11 01.01.2026.

Praktično je školarcu koji ide sam u školu dati mobitel. Možeš s njim biti u kontaktu, pratot kretanje i sl. Kontrola vrrmena provedenog na mobitelu i sadržaji koji se prate uređuju se aplikacijama kao što je familiy link ili sl. Unači, mobitel nije informacijdka platforma nego mobilni telefon za zvanje i primanje i uspostavu poziva s lokacijom....

IS
istokdole
18:54 01.01.2026.

Apsolutno se slažem bravo Janica. Kao i Boris Jokić, koji nije dao do 13.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!