DVOJICA SU POGINULA

Joshua izašao iz bolnice nakon strašne nesreće, imao je ludu sreću da je preživio

Anthony Joshua u Nigeriji imao tešku prometnu nesre?u, dvoje ljudi poginulo u sudaru
JC Ruiz/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
01.01.2026.
u 09:30

Vozilo u kojem se Joshua nalazio zabilo se u parkirani kamion na glavnoj cesti u blizini Lagosa, a britanski teškaš imao je iznimnu sreću da je zadobio samo lakše ozljede

Bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua, koji je u ponedjeljak ozlijeđen u prometnoj nesreći, napustio je bolnicu u Lagosu u Nigeriji posljednjeg dana 2025. godine. U nesreći su poginuli boksačevi treneri Sina Ghami i Latif Latz Ayodele.

Vozilo u kojem se Joshua nalazio zabilo se u parkirani kamion na glavnoj cesti u blizini Lagosa, a britanski teškaš imao je iznimnu sreću da je zadobio samo lakše ozljede. Napustio je bolnicu nakon dva dana i nastavit će liječenje kod kuće.

Joshua, koji je rođen u Watfordu, sjeverozapadnom Londonu, od nigerijskih roditelja, bio je na odmoru u Nigeriji nakon što je 19. prosinca u Miamiju pobijedio u egzibicijskoj borbi Jakea Paula.

Bivši olimpijski prvak sljedeće će se godine suočiti sa svojim sunarodnjakom i bivšim svjetskim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuina posljednja borba prije borbe s Paulom bila je prošlog rujna, kada je u petoj rundi izgubio od sunarodnjaka Daniela Duboisa.
Ključne riječi
nesreća Anthony Joshua

