FOTO Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda
Luka Modrić ovih je dana u intervjuu za Corriere della Seru potvrdio da želi kupiti staru kuću smještenu u zaseoku Modrići u Zatonu Obrovačkom. U toj mu je kući živio djed kojega su srpski pobunjenici ubili u ratu.
Na pitanje o svom rodnom kraju, Modrić je s knedlom u grlu izgovorio rečenicu koja otkriva dubinu njegove tuge i nostalgije: "Želio bih kupiti djedovu kuću...". Ta kuća, koja je tijekom rata zapaljena do temelja, danas stoji kao ruševina, zarasla u korov i prepuštena zubu vremena. Za Luku ona nije samo građevina, već simbol sretnog djetinjstva koje je brutalno prekinuto, spomenik njegovu djedu i korijenima koje nikada nije zaboravio unatoč svjetskoj slavi koju je stekao.
Zanimljivo je da se ta ruševna kuća danas nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske, a ne obitelji Modrić, što komplicira bilo kakve planove za njezinu obnovu. Unatoč zapuštenom stanju, postala je neslužbena turistička atrakcija. Brojni obožavatelji i znatiželjnici iz cijelog svijeta dolaze vidjeti mjesto gdje je odrastao jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa.
Postojale su inicijative, poput one razvojne agencije Zadarske županije ZADRA NOVA, da se lokacija obnovi i pretvori u memorijalni ili interpretacijski centar koji bi pričao priču o Modrićevim počecima i povijesti toga kraja. Međutim, ti planovi do sada nisu dobili odobrenje obitelji Modrić. Njegova intimna želja da osobno otkupi kuću sugerira da za to mjesto ima puno osobnije planove, možda kao tiho utočište i spomen na djeda Luku, čovjeka koji je bio njegov prvi heroj i čije ime s ponosom nosi.