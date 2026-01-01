U 2026. godini više nećemo moći gledati Đokovića, Messija i Ronalda?

Godina u koju smo upravo ušli, obilježit će prekretnicu u više sportova. Nekoliko sportaša približava se fazama u kojima dob, fizičko opterećenje postaju neizbježni čimbenici. U većini slučajeva, performanse se nisu bitno promijenile, niti je relevantnost nestala. No, biološki sat čini svoje.

To sljedeću godinu čini posebno zanimljivom. Ovi potencijalni odlasci u mirovinu ne odnose se na narative o padu ili prisilne odlaske. Radi se o vremenu, nasljeđivanju i zatvaranju produženih natjecateljskih razdoblja. Kada sportaši konačno odustanu, utjecaj se ne osjeća samo u rezultatima, već i u načinu na koji se momčadi, turniri i publika rekalibriraju u novu normalu.

Evo nekoliko sportaša koji bi mogli prekinuti svoje karijere u 2026. godini.

Novak Đoković: Posljednji stup jedne ere

Karijera Novaka Đokovića oduvijek se vrtjela oko otpora. Otpora podlogama, suparnicima, samom vremenu. Kao posljednji preostali član velike trojke koji još uvijek igra na elitnoj razini, Đoković je posljednje sezone proveo boreći se na svim razinama. Nastavlja igrati u polufinalima i finalima Grand Slam turnira, što je dokaz da je njegova početna vrijednost i dalje izvanredna. Ipak, narativ se promijenio. Carlos Alcaraz i Jannik Sinner sada stoje kao nove referentne točke sporta, brži, slobodniji i neopterećeni nasljeđem. Đoković više ne juri sam za poviješću. On je brani. Potencijalno umirovljenje 2026. ne bi bila predaja. Bilo bi to priznanje da je tenis ušao u svoje sljedeće poglavlje. Đoković je redefinirao fizičku dugovječnost, profesionalnost i mentalnu otpornost u tenisu. Kada ode, sport gubi svoju posljednju izravnu vezu s erom koja je rivalstva pretvorila u mitologiju, a dosljednost u umjetničku formu.

Lionel Messi: Posljednji turnir...

Očekivalo se da će Lionel Messi napustiti pozornicu 2022. godine, odustajući od jedinog trofeja koji mu je izmicao. Umjesto toga, odabrao je nastavak umjesto završetka. Odluka se činila osobnom, a ne natjecateljskom, Argentinac je još uvijek zaljubljen u igru, još uvijek znatiželjan koliko daleko može rastegnuti kraj. Svjetsko prvenstvo 2026. sada se nazire kao moguće posljednje poglavlje. Ne kao teret, već kao slavlje. Messi više ne nosi Argentinu sam. On je u momčadi koja je naučila funkcionirati a da se vrti isključivo oko njega. Ako 2026. postane njegov posljednji čin, bit će posebna priča. Messijeva karijera preoblikovala je nogometno shvaćanje kreativnosti, poniznosti i održive izvrsnosti. Njegovo umirovljenje neće samo ostaviti nogomet siromašnijim talentom, već i bez istinske magije.

Cristiano Ronaldo: Kraj jedne priče

Cristiano Ronaldo nikada se nije skrivao od zuba vremena. Suočava se s njim izravno, disciplinom, kondicioniranjem i neumoljivim samopouzdanjem. Prema njegovom priznanju, Svjetsko prvenstvo 2026. bit će njegovo posljednje. Kada taj trenutak dođe, neće označiti samo kraj karijere, već i završetak najtrajnijeg nogometnog rivalstva. Više od 15 godina, Ronaldo i Messi ispričali su posebnu sportsku priču. Rekordi su rušeni na posebnoj razini. Ronaldovo nasljeđe izgrađeno je na preoblikovanju, od krilnog igrača do napadača, od Europe do Bliskog istoka, od mladosti do dugovječnosti. Kada se umirovi, nogomet će izgubiti jednu od svojih najposebnijih figura. Ali također će izgubiti sportaša koji je dokazao da ambicija, u kombinaciji s opsesijom, može nadživjeti čak i granice prirode.

MS Dhoni: Indijska legenda

Dhoni je među rijetkim udaračima koji su postigli više od pet tisuća runova u IPL-u. Dhoni je dobio najviše indijsko sportsko priznanje, nagradu Major Dhyan Chand Khel Ratna, koju dodjeljuje indijska vlada. Prisutnost MS Dhonija u kriketu oduvijek je bila posebna. Čak i sada, u slučaju umirovljenja iz međunarodnog kriketa, on će ostati posebna priča. Indijska kriket legenda nastupit će u sezoni 2026. Indijske Premier lige za Chennai Super Kingse, potvrdio je izvršni direktor franšize Kasi Viswanathan. „MS nam je rekao da će biti dostupan za sljedeću sezonu“, rekao je Viswanathan. Dhonino konačno povlačenje iz natjecateljskog kriketa neće biti emocionalno zbog brojki ili trofeja. Bit će važno jer će indijski kriket izgubiti svoj najveći brend.

Harmanpreet Kaur: Posljednja granica

Harmanpreet Kaur Bhullar indijska je igračica kriketa i kapetanica ženske reprezentacije. Bila je kapetanica indijske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo u kriketu za žene 2025., Azijski kup za žene 2012., 2016. i 2022. te zlatnu medalju na Azijskim igrama 2022. Pod njezinim vodstvom, indijska ženska reprezentacija ostvarila je svoju prvu pobjedu u gostujućoj seriji Women's One Day International (WODI) protiv Engleske od 1999. 2022., prvu pobjedu nad Australijom 2023. i prvu pobjedu u seriji Women's Twenty20 International (WT20I) protiv Engleske 2025. Također je bila članica indijske reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Igrama Commonwealtha 2022. Karijera Harmanpreet Kaur odražava evoluciju samog indijskog ženskog kriketa. Nakon što je već osvojila ODI Svjetsko prvenstvo, predstojeće T20 Svjetsko prvenstvo moglo bi predstavljati njezin posljednji veliki čin.

Harmanpreet je oduvijek napredovala pod pritiskom, njezina agresivnost često je pogrešno shvaćena. Ako 2026. postane njezin oproštaj, zatvorit će posebno poglavlje. Nije samo igrala igru. Promijenila je način na koji se od indijskih žena očekivalo da je igraju.

Shakib Al Hasan: Najveći u Bangladešu

Shakib Al Hasan nije samo najveći kriketaš Bangladeša. On je najkompletniji. Bangladeški kriket vrtio se oko njegove izvrsnosti. Ipak, njegova karijera bi mogla završiti bez ceremonije. Politička previranja udaljila su ga od doma, a oproštaj koji zaslužuje možda nikada neće doći. U tome ima nečeg duboko prikladnog i duboko nepravednog. Njegova odsutnost ostavit će prazninu koju statistika ne može objasniti. Kada ode, s njim odlazi cijela generacija bangladeškog kriketa.