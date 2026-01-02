Kaos na granici, za ulazak u Hrvatsku čeka se satima: 'Ovdje je totalni raspad sistema'

Blagdani i produženi vikendi često sa sobom nose gužve u prometu, a zbog toga su i danas velike kolone na graničnim prijelazima. Najdulje se, prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), stoji na graničnom prijelazu Bajakovo. Naime, na ulazak u Hrvatsku iz Srbije čeka se čak četiri sata.

"Ovdje na granici je totalni raspad sistema. Čekam sa srpske strane već dva sata, a još nisam ušao u međuprostor između granica", kazao je čitatelj za Jutarnji list te dodao: "Ovo još nisam vidio na granici, a ovuda putujem već preko deset godina."

Foto: Google Maps/Screenshot

Gužvama je vjerojatno pridonio Sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Europske unije. Riječ je o novom sustavu kontrole na graničnim prijelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora.

HAK je istaknuo kako su u većem dijelu zemlje kolnici mokri ili vlažni i skliski. "Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme."