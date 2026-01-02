Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
VOZAČI ZAPELI U KOLONI

Kaos na granici, za ulazak u Hrvatsku čeka se satima: 'Ovdje je totalni raspad sistema'

Foto: HAK
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
02.01.2026.
u 15:11

Na ulazak u Hrvatsku iz Srbije, na graničnom prijelazu Bajakovo, čeka se čak četiri sata

Blagdani i produženi vikendi često sa sobom nose gužve u prometu, a zbog toga su i danas velike kolone na graničnim prijelazima. Najdulje se, prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), stoji na graničnom prijelazu Bajakovo. Naime, na ulazak u Hrvatsku iz Srbije čeka se čak četiri sata

"Ovdje na granici je totalni raspad sistema. Čekam sa srpske strane već dva sata, a još nisam ušao u međuprostor između granica", kazao je čitatelj za Jutarnji list te dodao: "Ovo još nisam vidio na granici, a ovuda putujem već preko deset godina."

Foto: Google Maps/Screenshot

Gužvama je vjerojatno pridonio Sustav ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Europske unije. Riječ je o novom sustavu kontrole na graničnim prijelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora. 

HAK je istaknuo kako su u većem dijelu zemlje kolnici mokri ili vlažni i skliski. "Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme."
Ključne riječi
promet HAK kolona granični prijelaz bajakovo gužve

Komentara 14

Pogledaj Sve
SH
SAMOSTALNA HRVATSKA
15:37 02.01.2026.

Rušenja , ubijanja , mučenja i 45 milijardi štete od 90 - 95 . A danas vječno vrijeđanje i ponižavanje RH , na čelu sa Acom , Vulinom , Bokijem i sličnim likovima . Čekaj i moraš da čekaš .

Avatar CUBE
CUBE
15:37 02.01.2026.

I treba da se čeka ! Ne može svaki čoban u EU, mora u zaustavnu traku. Tko nije u EU on je građanin drugoga reda. EU je vladavina demokratrskih prava a ne laži i plemenskih običaja, zato treba ispunit sve točke i poglavlja koja se od njih traže.

DA
Davor53c
15:33 02.01.2026.

A vidi, nekad se za vrijeme juge čekalo tak i na Šentilju, pa ak si imal muda prigovori "Miliciji". U 7.mjesecu na njemačkom autoputu A8 čekalo se po 5 h svi su bili strpljivi, bez prigovaranja i pratio se "Verkehrmeldung auf der Autobahn".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!