FOTO Nekad najmoćniji čovjek Hrvatske u braku je sa samozatajnom Vesnom, a danas slavi poseban dan

Rođen 1951. godine, mladi Ivica odrastao je u Božjakovini, a ne u zagrebačkoj vrevi. Iako u školi nije bio odlikaš, već je tada pokazivao crte koje će ga kasnije definirati. Zajedno s ocem 1977. godine pokrenuo je posao s cvijećem. Ivica je bio zadužen za distribuciju, isprva kombijem opskrbljujući zagrebačke cvjećarnice, no posao se brzo širio na područje cijele bivše Jugoslavije. Kada je Ante Marković 1989. godine omogućio osnivanje privatnih poduzeća, Todorić je svoj obrt registrirao kao Agrokor.
Na vrhuncu moći, Ivica Todorić bio je više od poduzetnika, bio je institucija, "Gazda" čija je kompanija zapošljavala 60.000 ljudi i činila okosnicu hrvatskog gospodarstva. Obitelj se uselila u raskošne Kulmerove dvore, a on je postao strastveni lovac koji je 1999. odstrijelio jelena s trofejem većim od onog Staneta Dolanca, što ga je stajalo tadašnjih 2500 eura. Na privatnom otoku Smokvici ugošćavao je svjetske moćnike poput Dmitrija Medvjedeva, za čiju je suprugu, prema anegdoti, slao privatni zrakoplov u Pariz po omiljeni francuski sir.
Početkom 2017. godine kula od karata se srušila. Agrokor se našao pred bankrotom, a Vlada je donijela poseban zakon, "Lex Agrokor", kako bi spriječila kolaps gospodarstva. Todorić je izgubio kontrolu nad kompanijom koju je gradio cijeli život. Ubrzo nakon aktivacije "Lex Agrokora", Todorić je pobjegao u London. Uslijedila je međunarodna tjeralica, izručenje Hrvatskoj u studenom 2018. i niz sudskih procesa koji traju i danas, uz nedavno najavljeni ulazak u političku arenu.
U braku s Vesnom Bašić, s kojom se vjenčao 1975. godine, Todorić je dobio troje djece: kćer Ivu te sinove Antu i Ivana. Dok se Vesna držala po strani, rijetko se pojavljujući u javnosti, djeca su bila aktivno uključena u poslovanje koncerna. Iva, majka troje djece, nakon razvoda od Hrvoja Balenta posvetila se poduzetništvu i onome što naziva duhovnošću. Stariji sin Ante također se razveo i dobio dijete u novoj vezi, dok je mlađi Ivan u braku sa srpskom manekenkom Milicom Mihajlović s kojom ima troje djece.