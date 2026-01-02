Identifikacija žrtava mogla bi trajati danima: U baru bio i Srbin koji je radio kao zaštitar, obitelj ne zna ništa o njemu

* Oko 40 ljudi je poginulo, a 115 je ozlijeđeno u požaru u baru Le Constellation u Crans-Montani u Švicarskoj

* Požar je buknuo oko 1:30 sati 1. siječnja

* Istražiteljima će trebati dani kako bi identificirali sve žrtve

7:30 - U baru je bio i Srbin Stefan Ivanović (31) koji je radio kao zaštitar u tom objektu. Zabrinuta obitelj ovog mladića kaže za Telegraf.rs da nemaju nikakve informacije o Stefanu i da se samo nadaju da je živ. Stefan, mladić s dvojnim državljanstvom, živi u Švicarskoj više od dvadeset godina, a kobne noći je bio na svom radnom mjestu.

7:10 - Jedan od najvećih problema za dužnosnike je identifikacija žrtava. Švicarska policija upozorava da bi moglo proći nekoliko dana ili čak tjedana da se identificiraju svi koji su stradali.

"Pokušali smo doći do naših prijatelja. Snimili smo hrpu fotografija i objavili ih na Instagramu, Facebooku, svim mogućim društvenim mrežama kako bismo ih pokušali pronaći", rekla je 17-godišnja Eleonore za AFP. "Ali nema ničega. Nema odgovora. Čak ni roditelji ne znaju", dodaje. Regionalni guverner Mathias Reynard sinoć je rekao: "Bolno smo svjesni da identifikacija tijela, kao i ozlijeđenih, može još uvijek potrajati užasno dugo za obitelji."

7:00 - Među nestalima je nekoliko francuskih i talijanskih državljana, uključujući 16-godišnjeg Giovannija iz Bologne, čija je majka očajnički molila za pomoć u njegovom pronalasku. Dvoje tinejdžera iz Milana također se vode kao nestali.

Bar je bio popularan među mlađima, a mnoge žrtve bile su u tinejdžerskim godinama. Neki od preživjelih daju zastrašujuće priče o tome kako su pobjegli od plamena - razbijajući prozore. Ozlijeđeni se liječe u bolnicama diljem Švicarske i inozemstva - stanje mnogih opisano je kao kritično.

6:30 - Sinoć su mještani odali počast poginulima i ozlijeđenima nakon požara koji je prošle noći izbio u baru Le Constellation. Molitveno bdijenje održano je u crkvi Montana Station, dok se cvjetni vijenci polažu u blizini mjesta tragedije.