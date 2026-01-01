Naši Portali
ATRAKCIJA

Hrvatsko čudo u Madridu: Riječani napravili ledeni tobogan na Santiago Bernabeuu

Autor
Patrik Mršnik
01.01.2026.
u 12:45

Riječka tvrtka Arctic, u suradnji s lokalnim partnerom, realizirala je jedinstveni projekt postavljanja golemog ledenog tobogana na stadionu Santiago Bernabéu. Ova atrakcija dio je božićnog sajma "Mavidad Bernabéu" koji je privukao desetke tisuća posjetitelja u dom slavnog Real Madrida

Riječka tvrtka Arctic, u suradnji s lokalnim partnerom, realizirala je jedinstven projekt postavljanja spektakularnog ledenog tobogana na stadionu Santiago Bernabéu u Madridu, domu nogometnog velikana Real Madrida. Projekt je bio središnji dio manifestacije "Mavidad Bernabéu", božićnog sajma koji se održavao unutar samog stadiona i koji je privukao ogroman interes javnosti. Po prvi put u povijesti, stadion Santiago Bernabéu bio je otvoren za javnost kao zimski tematski park u razdoblju od 23. do 31. prosinca, a u sklopu događaja postavljene su svjetlosne instalacije, ledene površine i brojni drugi zabavni sadržaji. Organizatori su izvijestili kako su ulaznice rasprodane u svega nekoliko sati, dok se ukupan broj posjetitelja procjenjuje na oko 80 tisuća, što svjedoči o velikom uspjehu manifestacije.

Bogat program nazvan "Mavidad Bernabéu" uključivao je klizališta "Rijeka magije" i "Zaleđeno jezero", zatim popularni "Vrtuljak svjetala", "Tvornicu iluzija", razne parade, interaktivne sadržaje te nezaobilaznu i bogatu gastronomsku ponudu. Ovim projektom uprava Real Madrida želi dodatno pozicionirati svoj stadion kao cjelogodišnju destinaciju za zabavu, a ne samo kao sportsko borilište, čime se otvaraju nove mogućnosti za komercijalizaciju prostora i izvan nogometne sezone.

Jedna od središnjih atrakcija zimskog sela, koja je plijenila najviše pažnje, bio je ledeni tobogan "La Ladera del Revuelo", što u prijevodu znači "Brdo šapata". Impresivna konstrukcija, koja je u potpunosti osmišljena i proizvedena u Hrvatskoj, duga je 40, a široka 12 metara. Tobogan se prostirao dijelom preko tribina stadiona, spuštajući se sve do samog terena, pružajući posjetiteljima zaista jedinstven doživljaj spuštanja kroz legendarni sportski objekt.

Posebnost ovog tobogana leži u naprednom tehnološkom rješenju s rukohvatima opremljenim digitalno upravljivom LED RGB rasvjetom, koja je također razvijena i proizvedena u pogonima tvrtke Arctic. Ovaj inovativni sustav omogućava stvaranje dinamičnih svjetlosnih efekata i animacija koje su bile prilagođene cjelokupnom ambijentu stadiona, dodatno doprinoseći čarobnoj atmosferi božićnog sajma. Važnost ovog projekta istaknuo je i voditelj operacija u tvrtki Arctic, Leo Ventin.

Tvrtka Arctic d.o.o. osnovana je 2003. godine i specijalizirana je za razvoj i postavljanje mobilnih i stalnih klizališnih sustava, a do sada su realizirali više od 850 projekata širom regije i Europe. Godišnje postave preko 25 tisuća kvadratnih metara ledenih površina, a njihova su klizališta godinama neizostavan dio i zagrebačkog Adventa. Arctic se ističe kao jedan od pionira u integraciji LED digitalne tehnologije u klizališta kroz svoj koncept "New Age of Ice Rinks". Taj koncept, koji uključuje digitalne rukohvate, LED mreže u podlozi klizališta, digitalne jelke i LED ekrane u ogradama, predstavljen je i na međunarodnom sajmu FSB 2025 u Kölnu, potvrđujući njihov status inovatora u industriji.

Iako su se pojedini posjetitelji manifestacije "Mavidad Bernabéu" žalili na duge redove i ranije zatvaranje nekih od atrakcija, interes publike bio je izuzetno velik i nadmašio je sva očekivanja. Za hrvatsku tvrtku Arctic, projekt na stadionu Real Madrida predstavlja izuzetno važnu referencu i snažan poticaj za buduće međunarodne projekte, otvarajući im vrata nekih od najvećih svjetskih tržišta.
