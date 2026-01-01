Hrvatsko čudo u Madridu: Riječani napravili ledeni tobogan na Santiago Bernabeuu

Riječka tvrtka Arctic, u suradnji s lokalnim partnerom, realizirala je jedinstven projekt postavljanja spektakularnog ledenog tobogana na stadionu Santiago Bernabéu u Madridu, domu nogometnog velikana Real Madrida. Projekt je bio središnji dio manifestacije "Mavidad Bernabéu", božićnog sajma koji se održavao unutar samog stadiona i koji je privukao ogroman interes javnosti. Po prvi put u povijesti, stadion Santiago Bernabéu bio je otvoren za javnost kao zimski tematski park u razdoblju od 23. do 31. prosinca, a u sklopu događaja postavljene su svjetlosne instalacije, ledene površine i brojni drugi zabavni sadržaji. Organizatori su izvijestili kako su ulaznice rasprodane u svega nekoliko sati, dok se ukupan broj posjetitelja procjenjuje na oko 80 tisuća, što svjedoči o velikom uspjehu manifestacije.

Bogat program nazvan "Mavidad Bernabéu" uključivao je klizališta "Rijeka magije" i "Zaleđeno jezero", zatim popularni "Vrtuljak svjetala", "Tvornicu iluzija", razne parade, interaktivne sadržaje te nezaobilaznu i bogatu gastronomsku ponudu. Ovim projektom uprava Real Madrida želi dodatno pozicionirati svoj stadion kao cjelogodišnju destinaciju za zabavu, a ne samo kao sportsko borilište, čime se otvaraju nove mogućnosti za komercijalizaciju prostora i izvan nogometne sezone.

🎄 El Bernabéu se transforma: así es 'Mavidad' el parque de atracciones más navideño@anarasueros @as_tv pic.twitter.com/xDXc2Lop57 — Diario AS (@diarioas) December 26, 2025

Jedna od središnjih atrakcija zimskog sela, koja je plijenila najviše pažnje, bio je ledeni tobogan "La Ladera del Revuelo", što u prijevodu znači "Brdo šapata". Impresivna konstrukcija, koja je u potpunosti osmišljena i proizvedena u Hrvatskoj, duga je 40, a široka 12 metara. Tobogan se prostirao dijelom preko tribina stadiona, spuštajući se sve do samog terena, pružajući posjetiteljima zaista jedinstven doživljaj spuštanja kroz legendarni sportski objekt.

Entre el 23 y 31 de diciembre, disfruta de MAVIDAD BERNABÉU



Podrás patinar sobre la pista de hielo del Río de la Magia, deslizarse sobre el Lago Helado en los ice bumpers, bajar por el impresionante tobogán de la Ladera del Revuelo o subirse al tiovivo del Carrusel de las Luces pic.twitter.com/tzbE0iWXbj — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) December 25, 2025

Posebnost ovog tobogana leži u naprednom tehnološkom rješenju s rukohvatima opremljenim digitalno upravljivom LED RGB rasvjetom, koja je također razvijena i proizvedena u pogonima tvrtke Arctic. Ovaj inovativni sustav omogućava stvaranje dinamičnih svjetlosnih efekata i animacija koje su bile prilagođene cjelokupnom ambijentu stadiona, dodatno doprinoseći čarobnoj atmosferi božićnog sajma. Važnost ovog projekta istaknuo je i voditelj operacija u tvrtki Arctic, Leo Ventin.

Tvrtka Arctic d.o.o. osnovana je 2003. godine i specijalizirana je za razvoj i postavljanje mobilnih i stalnih klizališnih sustava, a do sada su realizirali više od 850 projekata širom regije i Europe. Godišnje postave preko 25 tisuća kvadratnih metara ledenih površina, a njihova su klizališta godinama neizostavan dio i zagrebačkog Adventa. Arctic se ističe kao jedan od pionira u integraciji LED digitalne tehnologije u klizališta kroz svoj koncept "New Age of Ice Rinks". Taj koncept, koji uključuje digitalne rukohvate, LED mreže u podlozi klizališta, digitalne jelke i LED ekrane u ogradama, predstavljen je i na međunarodnom sajmu FSB 2025 u Kölnu, potvrđujući njihov status inovatora u industriji.

Iako su se pojedini posjetitelji manifestacije "Mavidad Bernabéu" žalili na duge redove i ranije zatvaranje nekih od atrakcija, interes publike bio je izuzetno velik i nadmašio je sva očekivanja. Za hrvatsku tvrtku Arctic, projekt na stadionu Real Madrida predstavlja izuzetno važnu referencu i snažan poticaj za buduće međunarodne projekte, otvarajući im vrata nekih od najvećih svjetskih tržišta.