Legendarnom nogometašu dijagnosticirali tešku bolest, izgleda neprepoznatljivo: 'Neka mu Bog pomogne'

Vijest koja je šokirala nogometne fanove diljem svijeta potvrdio je Gino Iorgulescu, predsjednik Rumunjske nogometne lige i dugogodišnji prijatelj Dana Petrescua. Legendarni pedesetsedmogodišnji nogometaš i trener dobio je dijagnozu raka i trenutno se nalazi na kemoterapiji. Iorgulescu je u izjavi za rumunjske medije opisao situaciju kao "vrlo delikatnu", ne znajući točnu dijagnozu, ali s razumijevanjem da je stanje izuzetno ozbiljno. "Ne znam što bih rekao. Neka Bog pomogne Danu da ozdravi, da se pronađe lijek. Razumijem da je vrlo ozbiljno", izjavio je potreseni Iorgulescu, čije su riječi odjeknule u sportskoj javnosti.

Ova vijest dolazi nakon višemjesečnih nagađanja o zdravlju bivšeg nogometaša. Petrescu se povukao s mjesta trenera rumunjskog kluba CFR Cluj još u kolovozu prošle godine, a od tada se rijetko pojavljivao u javnosti. U prosincu su se pojavile prve glasine o "misterioznoj bolesti" nakon što je drastično smršavio, izgubivši, kako se navodi, gotovo 30 kilograma. Tada se tvrdilo da se oporavlja uz pomoć kineske medicine, no čini se da se njegovo stanje posljednjih tjedana značajno pogoršalo. Nedavne fotografije i snimke koje su se pojavile u Rumunjskoj prikazuju ga kako, vidno oslabljen i krhak, hoda parkom noseći tamne naočale, gotovo neprepoznatljiv u usporedbi s energičnim sportašem kakvog ga pamte generacije navijača.

Iorgulescu je podijelio i osobne osjećaje o situaciji, otkrivajući dubinu njihovog prijateljstva. "On je igrao za mene, a radio je i kao trener za mene u FC Nationalu. Bili smo prijatelji. Ovakve vijesti me uznemiruju, koža mi se naježi. Imao sam i još uvijek imam dobar odnos s njim. Otkako sam saznao da je situacija vrlo ozbiljna, nisam razgovarao s njim", priznao je, dodajući kako mu je teško suočiti se s takvim vijestima. Prema izvještajima, Petrescuove tri kćeri vratile su se iz inozemstva kako bi bile uz oca tijekom najtežih trenutaka i pružile mu podršku u liječenju.

Dan Petrescu je tijekom svoje karijere ostavio neizbrisiv trag. Kao neumorni i svestrani igrač, koji se s pozicije braniča transformirao u prodorno krilo, bio je jedan od ključnih igrača Chelseajeve kreativne mašinerije krajem devedesetih. Za londonske "Plavce" je između 1995. i 2000. godine odigrao 208 utakmica, postavši prvi inozemni igrač koji je zabilježio 100 nastupa za klub sa Stamford Bridgea. S Chelseajem je osvojio dva FA kupa i Liga kup, zacementiravši svoj status legende.

Karijeru je započeo u Steaui iz Bukurešta, s kojom je osvojio tri naslova prvaka i stigao do finala Kupa prvaka 1989. godine. Nakon epizoda u talijanskim klubovima Foggiji i Genoi te sezone u Sheffield Wednesdayu, stigao je u Chelsea, gdje je doživio vrhunac karijere. Kasnije je još igrao za Bradford City i Southampton, prije nego što se vratio u domovinu. Za rumunjsku reprezentaciju upisao je 95 nastupa, igrajući na dva Svjetska prvenstva (1994. i 1998.) i dva Europska prvenstva (1996. i 2000.). Nakon igračke karijere, posvetio se trenerskom poslu, gdje je također bio iznimno uspješan, osvojivši čak šest naslova prvaka Rumunjske.