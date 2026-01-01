Slavna faca pozirala s Ronaldom, Srbi ga surovo izvrijeđali: "Ronaldo, ovaj ti je Vučićev potrčko"

Janko Tipsarević nekada je bio omiljena osoba u Srbiji. Iako na teniskoj razini nije bio ni blizu Novaku Đokoviću, njegovi jako dobri rezultati nisu nikoga ostavljali ravnodušnim i dobivao je priznanja sa svih strana.

Međutim, danas je bivši tenisač omražena osoba. Razlog je bahato ponašanje, ali i veze sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, preko kojih je ispunio brojne vlastite ciljeve.

Tipsarevića Srbi više ne podnose. Jasno je to već godinama unatrag, a fotografija iz Dubaija na kojoj pozira s jednim od najvećih nogometaša svih vremena – Brazilcem Ronaldom, izazvala je lavinu komentara.

Srbi ga uništavaju komentarima i iz njih je jasno što misle o njemu.

"Ćaci i Ronaldo", jedan je od komentara, a drugi se potom vežu jedan za drugim.

"Bježi, Ronaldo, prevarit će te ovaj mutavko."

"SNS slina i Ronaldo. Eh, kad bi Ronaldo znao s kim se fotografira."

"Jedina slika Ronalda na koju povraćam."

"Eh, da Ronaldo zna da se slikao s Vučićevim potrčkom..."

"Daj mu sendvič iz desnog džepa."

Nekada osmi tenisač na svijetu javno je stao uz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku (SNS). Govorio je na skupovima, imao je niz ponižavajućih izjava prema Srbima koji propitkuju način Vučićeve vladavine.

A 41-godišnji bivši tenisač je itekako dobro naplatio lojalnost SNS-u. Dobio je niz nekretnina na najboljim lokacijama u Beogradu.

O odluci da uđe u SNS je rekao:

- Nije to odjednom došlo. Dvije godine sam išao po kući i govorio: 'Bože, što radi ovaj čovjek? Kakva je Srbija nekada bila, a kakva je sada? Kako to on uspijeva balansirati?' Supruga je potom došla na ideju da 'poduzmem nešto' i tu sam - rekao je Tipsarević.

Tipsarević je u karijeri osvojio četiri ATP turnira, bio je osmi na svijetu, a zaradio je gotovo devet milijuna dolara.