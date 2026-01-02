Nakon 30 godina otkrio: Nisam primjetio da su Hrvati sišli s postolja

Kada su košarkaši Jugoslavije osvojili svoju prvu zlatnu medalju poslije sankcija na Europskom prvenstvu 1995. godine ju Ateni, košarkaši Hrvatske, koji su bili brončani, napustili su postolje. Dejan Koturović gostujući u podkastu "Jao Mile" otkrio je da nije vidio što su hrvatski košarkaši napravili.

- Kad smo se popeli na postolje, tek kasnije sam čuo da su Hrvati sišli. Bio sam u euforiji i nisam primijetio kada su sišli s postolja. Tek su mi poslije rekli što se dogodilo – rekao je Koturović.

Mnogi ga pamte kao gorostasnog centra koji je 2002. godine u srcu Amerike, u Indianapolisu, s reprezentacijom Jugoslavije srušio američki "Dream Team" i popeo se na krov svijeta. Bio je ključni kotačić te zlatne generacije, igrač koji je znao kako koristiti svoje tijelo i nametnuti se protiv najjačih svjetskih igrača. Ta pobjeda u Indianapolisu bila je vrhunac jedne blistave karijere, trenutak koji ga je upisao u anale košarke i donio mu status sportske ikone.

Njegov košarkaški put započeo je uiz Subotice, gdje je brusio svoj talent od 1989. do 1995. godine, nakon čega je uslijedio prelazak u redove beogradskog Partizana. Koturović nikada nije bio samo prosječan sportaš, već je bio poznat kao "gospodin sa stavom", igrač koji se nije ustručavao reći što misli, čak i ako se to nije svidjelo njegovim suigračima ili nadređenima.

Iako 1994. godine nije bio izabran na NBA draftu, san o igranju u najjačoj ligi svijeta nikada ga nije napustio. Nakon osvajanja svjetskog zlata 2002. godine, dobio je priliku na probi u legendarnim Boston Celticsima, no ugovor nije potpisao. Sljedeće godine, u listopadu 2003., potpisao je za Phoenix Sunse, ali je nakon samo tri predsezonske utakmice otpušten.

Kada je 2004. godine odlučio završiti profesionalnu karijeru, svi su očekivali da će Dejan Koturović ostati u košarci, možda kao trener, sportski direktor ili stručni komentator. No, on je učinio nešto potpuno suprotno, nešto što je šokiralo sportsku javnost. Doslovno je nestao. Povukao se iz javnog života, prekinuo veze s medijima i krenuo putem koji rijetki mogu i zamisliti. Umjesto analize košarkaških taktika, posvetio se izučavanju psihologije i dubokom istraživanju blagotvornog djelovanja biljaka na ljudski organizam. Njegova znatiželja odvela ga je daleko od košarkaških dvorana, u svijet egzotičnih biljaka Amazone i Južne Afrike.

Putovao je, učio od plemenskih iscjelitelja i posvetio se potpuno novom pozivu koji nije imao nikakve veze s loptom i obručima. Bio je to radikalan rez, potpuni prekid s prošlošću i početak novog, duhovnog poglavlja njegova života. Koturovićevo proučavanje nije ostalo samo na teoriji. U potpunosti je prigrlio alternativni način života i, kako je sam kasnije otkrio, postao je šaman. Svoje novostečeno znanje počeo je koristiti kako bi pomagao drugima, posebno onima koji se bore s teškim oblicima ovisnosti. Kroz duhovne seanse i korištenje alternativnih metoda liječenja, nekadašnji sportski div postao je duhovni iscjelitelj. Njegova transformacija iz sportskog heroja u šamana bila je toliko nevjerojatna da su mnogi u početku sumnjali u istinitost tih priča. Međutim, Koturović je ostao dosljedan svom novom putu, daleko od očiju javnosti, posvećen pomaganju ljudima da pronađu svoj mir i izbavljenje.

Međutim, njegov put nije bio bez izazova i. U rujnu 2014. godine, njegovo ime ponovno se pojavilo u medijima, ali ovaj put u crnoj kronici. Uhićen je na grčko-makedonskoj granici dok je pokušavao ući u Makedoniju s ukradenim vozilom. Prema informacijama, Koturović je automobil kupio ne znajući da je ukraden, no zakon je bio neumoljiv. Početkom listopada iste godine osuđen je na tromjesečnu zatvorsku kaznu, koju je u cijelosti odslužio u zatvoru u Makedoniji.