STIŽE VELIKA PROMJENA

Snijeg će padati danima, temperature do -11 °C: Pogledajte što sve čeka Hrvatsku idućih dana

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL, DHMZ
1/11
Autor
Dora Taslak
02.01.2026.
u 10:21

Prema kartama DHMZ-a, snijeg bi mogao padati nekoliko dana, odnosno sve do srijede

Nakon razmjerno toplog početka godine, u Hrvatskoj se tijekom idućih nekoliko dana očekuje poprilično velika promjena vremena. Jutros u 9 sati najniža temperatura zraka izmjerena je na Zavižanu te je iznosila -1.1 °C. No, pred nama su puno hladniji dani. Također, idući se tjedan očekuje snijeg, a prve pahulje padat će već danas i za vikend. 

Snijeg i susnježica već se danas očekuju u najvišem gorju, dok bi u noći mogli stići i do nizina. Petak će biti promjenjiv i mjestimice s kišom, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru lokalno obilnijom, a u Dalmaciji i u obliku pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 6 do 11 °C, a na moru između 10 i 15 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Sutra, u subotu, povremeno će padati kiša, u kopnenim krajevima i snijeg - osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, popodne jugoistočni. Na jugu Jadrana će puhati umjeren i jak jugozapadnjak, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana već ujutro oslabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -1 do 3 °C, na moru između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 3 do 6 °C, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 15 °C. 

I idućih će nekoliko dana biti promjenljivo i povremeno uz oborine. Od nedjelje će, ističe DHMZ, padati snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Umjeren i jak jugozapadnjak i južni vjetar u nedjelju će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana okrenuti na buru koja će u ponedjeljak slabjeti. Temperatura zraka pritom će biti u padu.

Prema kartama DHMZ-a, snijeg bi mogao padati nekoliko dana, odnosno sve do srijede. Temperature će biti sve niže pa se, primjerice, u Zagrebu tijekom idućeg tjedna očekuje i do -10 °C, u Delnicama do -11 °C, u Ogulinu do -8 °C, u Osijeku do -6 °C... 

Foto: DHMZ

Ključne riječi
snijeg temperatura vremenska prognoza vrijeme dhmz

PR
prajdali100
10:36 02.01.2026.

Siječanj je a najavljujete snijeg !!! Jeste li vi normalni ?

