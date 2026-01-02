Naši Portali
TO IM JE BIO OBIČAJ

VIDEO Pogledajte kako su konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu u kojem je izbio požar

Foto: Screenshot
Autori: Karolina Lubina, Hina
02.01.2026.
u 07:49

Promotivni videozapisi prikazuju konobarice kako se provlače kroz gomilu s podignutim zapaljenim bocama šampanjca gotovo dodirujući strop

Najmanje 47 ljudi poginulo je u požaru noćnog kluba u švicarskom skijalištu Crans-Montani, a sada se dijeli promotivni video kluba koji prikazuje kako su i inače konobarice nosile boce šampanjca s rođendanskim prskalicama. Na promotivnom videu se vidi kako konobarice u uskim haljinama i s kacigama na glavama nose boce šampanjca na kojima su prskalice. 

Promotivni videozapisi prikazuju konobarice kako se provlače kroz gomilu s podignutim zapaljenim bocama šampanjca gotovo dodirujući strop. Jedna je svjedokinja opisala da se ista scena dogodila i tijekom kobne noći te da je upravo to bio uzrok požara. 

Ona je opisala kako je prskalica zapalila dio drvenog stropa te se požar brzo proširio po podrumu, a potom i na gornjem katu.  "Jedna od svijeća držana je preblizu stropu koji se zapalio. U roku od nekoliko sekundi cijeli strop je bio u plamenu. Sve je bilo od drveta", rekli su Emma i Albane za francuski medij BFMTV. Evakuaciju su opisale kao vrlo tešku jer je put za bijeg bio uzak, a stube za izlazak još uže.

Podsjetimo, požar u baru Le Constellationu u skijalištu Crans-Montani izbio je u 1.30 sati po lokalnom vremenu. Vlasti su rekle da su u baru bili ljudi nekoliko nacionalnosti. Policija je rekla da je uzrok požara još uvijek pod istragom, ali vlasti su isključile terorizam te su zaključile kako je do požara vjerojatno došlo nesretnim slučajem. 

Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
Crans-Montana Švicarska požar

Komentara 14

Avatar AFUERA
AFUERA
08:19 02.01.2026.

Kaciga na glavi da im se ne zapali kosa vjerojatno. Bitno da je pusenje zabranjeno.

darko122
09:08 02.01.2026.

Identično se dogodilo u Makedoniji, trebalo bi ipak istražiti te slučajnosti i materijale na stropovima tih i takovih okupljališta, a možda i akoholne pare u zraku.

Dx
09:44 02.01.2026.

Nesretan slučaj bi bio udar groma , a ovo je Ljudska glupost na više razina. Od zapaljivog materijala od kojeg je napravljen objekt , pa nedostatka protupožarnog sustava i na kraju previše ljudi na yom prostoru sa jednim malim izlazom

