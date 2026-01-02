VIDEO Pogledajte kako su konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu u kojem je izbio požar

Najmanje 47 ljudi poginulo je u požaru noćnog kluba u švicarskom skijalištu Crans-Montani, a sada se dijeli promotivni video kluba koji prikazuje kako su i inače konobarice nosile boce šampanjca s rođendanskim prskalicama. Na promotivnom videu se vidi kako konobarice u uskim haljinama i s kacigama na glavama nose boce šampanjca na kojima su prskalice.

Promotivni videozapisi prikazuju konobarice kako se provlače kroz gomilu s podignutim zapaljenim bocama šampanjca gotovo dodirujući strop. Jedna je svjedokinja opisala da se ista scena dogodila i tijekom kobne noći te da je upravo to bio uzrok požara.

Ona je opisala kako je prskalica zapalila dio drvenog stropa te se požar brzo proširio po podrumu, a potom i na gornjem katu. "Jedna od svijeća držana je preblizu stropu koji se zapalio. U roku od nekoliko sekundi cijeli strop je bio u plamenu. Sve je bilo od drveta", rekli su Emma i Albane za francuski medij BFMTV. Evakuaciju su opisale kao vrlo tešku jer je put za bijeg bio uzak, a stube za izlazak još uže.

Podsjetimo, požar u baru Le Constellationu u skijalištu Crans-Montani izbio je u 1.30 sati po lokalnom vremenu. Vlasti su rekle da su u baru bili ljudi nekoliko nacionalnosti. Policija je rekla da je uzrok požara još uvijek pod istragom, ali vlasti su isključile terorizam te su zaključile kako je do požara vjerojatno došlo nesretnim slučajem.