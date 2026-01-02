Pitanje oko Novaka Đokovića ujedinilo navijače, oduševljeni su: 'Napravite to, zaslužio je'

Prijedlog direktora Australian Opena, Craiga Tileyja, da se najvećim teniskim legendama poput Novaka Đokovića, Rogera Federera i Serene Williams odaju počasti statuama u kompleksu Melbourne Parka, isprva je naišao na podijeljene reakcije. Tiley je tada isticao kako je Đoković, s rekordnih deset osvojenih naslova, apsolutni prioritet, no mnogi australski navijači nisu se slagali. Njegov turbulentan odnos s lokalnom publikom, koji je kulminirao deportacijom 2022. godine zbog statusa cijepljenja i zvižducima prilikom predaje meča u polufinalu 2025., stvorio je dojam da je takva počast nezamisliva. Neki su čak prijetili da bi kip, ako se ikada i postavi, bio neprestano na meti vandala, tvrdeći da bi čast trebala pripasti australskim sportašima poput Ash Barty.

Međutim, nedavna rasprava potaknuta na društvenim mrežama pokazala je drastičnu promjenu u stavu javnosti. Jedan poznati korisnik platforme X upitao je fanove što misle o ideji, a odgovori koji su uslijedili iznenadili su mnoge. Umjesto svađe i podjela, komentari su bili preplavljeni podrškom srpskom tenisaču. "Apsolutno, Đoković je teniska legenda. Osvojio je deset Australian Opena. Nevjerojatno je da mu zvižde u Melbourneu unatoč takvom uspjehu", samo je jedan od stotina sličnih komentara. Čini se da su sportska postignuća napokon nadvladala stare zamjerke i kontroverze koje su ga pratile.

Ono što je posebno zanimljivo jest da podrška ne dolazi samo od njegovih vjernih navijača. Javljaju se i poklonici njegovih najvećih rivala. "Definitivno. A ja sam vječni navijač Nadala. Jokera treba slaviti u sumraku njegove karijere", napisao je jedan korisnik, sažimajući opći sentiment koji se proširio internetom. Obožavatelji su složni da je kip zaslužio isključivo na temelju svojih nevjerojatnih rezultata i dominacije koju je pokazivao na terenima Australian Opena gotovo dva desetljeća. Deset titula na istom Grand Slam turniru postignuće je za koje mnogi vjeruju da ga nitko nikada neće ponoviti.

Iako se i dalje mogu pronaći rijetki glasovi koji se protive ideji, tvrdeći da Australija "ne zaslužuje" njegov kip nakon svega, čini se da je velika većina promijenila mišljenje. "To bi bio moćan simbol na toliko mnogo načina. Nema sumnje da zaslužuje tako veliku čast", zaključio je drugi obožavatelj. Prijedlog Craiga Tileyja nekad je bio kontroverzan, no sada se čini kao logičan korak u odavanju priznanja jednom od najvećih sportaša svih vremena, a čini se da je i publika napokon spremna prihvatiti tu činjenicu.