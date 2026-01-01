Luka Modrić u senzacionalnom transferu dovodi prijatelja!? "Treba nam baš takav igrač..."

Legendarni španjolski branič Sergio Ramos (39) na pragu je senzacionalnog povratka u europski nogomet. Nakon što je odlučio ne produžiti ugovor s meksičkim Monterreyem, koji je istekao posljednjeg dana 2025. godine, kao slobodan igrač karijeru bi trebao nastaviti u redovima talijanskog velikana AC Milana. Prema pisanju brojnih talijanskih i španjolskih medija, dogovor je vrlo blizu, a ključnu ulogu u cijeloj priči ima njegov bivši suigrač i veliki prijatelj, Luka Modrić.

Glavni razlog Ramosovog interesa za dolazak na San Siro upravo je Luka Modrić, odnosno želja da ponovno dijeli svlačionicu s hrvatskim maestrom, s kojim je ispisao zlatne stranice povijesti Real Madrida. Modrićev izvanredan utjecaj u Milanu, gdje i s 40 godina igra na vrhunskoj razini, promijenio je klupsku filozofiju i dokazao da iskusni veterani mogu donijeti ogromnu vrijednost. Ramos u tome vidi priliku za sebe, nadajući se "utjecaju tipa Luke Modrića", gdje bi svojim iskustvom i vodstvom pomogao momčadi, ne inzistirajući nužno na mjestu u početnoj postavi u svakoj utakmici.

Nedavno je i trener Milana Max Allegri naznačio da želi ojačati stopersku poziciju s nekim iskusnim igračem: "Treba nam jedan iskusan igrač u obrani, koji zna osvajati trofeje. Također, želimo se ojačati i u napadu".

Prvo se mislilo da bi to obrambeno pojačanje mogao biti bivši stoper Intera, a sada član Fenerbahçea Milan Škriniar, no sada su se stvari promijenile i prvi favorit je postao Sergio Ramos. Njegova je pak ideja da se kroz Milan nametne španjolskom izborniku te tako izbori nastup na Svjetskom prvenstvu ovoga ljeta.

Talijanski mediji pišu da je sada sporna još samo plaća, pošto Milan zasad nudi manje nego što Ramos traži. A dolaskom Španjolca samo bi se potvrdilo da se Milan namjerava ravnopravno upustiti u borbu za naslov s najvećim rivalom Interom.