FOTO Naš glumački velikan sina je spasio od teške ovisnosti, imao je dvije velike ljubavi, a na studiju je zarađivao konobareći

Prije sedam godina, točnije 1. siječnja 2019. godine napustio nas je velikan hrvatskog glumišta - Ivo Gregurević. Iznenada je preminuo u svojoj 67. godini, a iza sebe je ostavio veliki opus dijela koji će se dugo pamtiti. Ostvario je više od stotinu filmskih uloga, osvojivši pritom četiri Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu. Njegova karijera obilježila je više od četiri desetljeća hrvatske kinematografije, kazališta i televizije. Od svojih početaka u vinkovačkom kazalištu do statusa nacionalne glumačke legende, Gregurević je izgradio karijeru koja ga je učinila nezaobilaznim dijelom hrvatske kulturne scene. Ako se prisjetimo, Gregurević je rođen u Donjoj Mahali pokraj Orašja, u obitelji poljoprivrednika. Odrastao je uz četvero braće i sestara. Nakon završene srednje škole, na poticaj profesora Himze Nuhanovića, upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira 1978. godine. Tijekom studija radio je kao konobar da bi se uzdržavao, a često je znao reći: "Glad je najbolji učitelj glume." Svoj filmski debi ostvaruje 1977. godine u filmu "Ne naginji se van" Bogdana Žižića, gdje tumači glavnu ulogu. Iste godine nastupa i u "Mećavi" Antuna Vrdoljaka, čime započinje njegova bogata filmska karijera. Široj publici postaje poznat ulogom Netjaka u kultnoj seriji "Velo misto".

- Dosta je bio strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa, ali uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio – izjavio je jednom prilikom Gregurevićev sin jedinac Marko prisjećajući se oca. Jedan od najtežih perioda u životu oba Gregurevića bila je Markova borba s ovisnošću o opijatima. Ova osobna tragedija potaknula je Ivu da se aktivno uključi u prevenciju ovisnosti među mladima. Godinama je obilazio srednje škole s predstavom "Život može biti lijep", upozoravajući učenike na opasnosti droge. Uz očevu nesebičnu podršku, Marko se uspješno izliječio u komuni Susret u Ivanovcu kod Okučana. Nakon uspješnog oporavka, 2006. godine proslavio je svoje vjenčanje u Donjoj Mahali, na kojem se okupilo više od 600 uzvanika, pokazujući koliko je snažna bila podrška obitelji i prijatelja.

Ekskluzivno! Vlasnik Sokol Marića dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom: 'Sreća i ljubav su neopisivi'

Osim po glumačkim ostvarenjima, Ivo Gregurević ostat će upamćen i po ljubavima koje su obilježile njegov život. Svoj privatni život oduvijek je nastojao držati podalje od medija, no neke ljubavi od sedme sile nije uspio sakriti. Gregurević je bio vezi s glumicom Dubravkom Ostojić. Bio je i u vezi s glumicom Dolores Lambašom. Tada je imala 21 godinu, a osvojila ga je velikim talentom za glumu. Mnogi su komentirali kako je studij glume Lambaša upisala tek iz trećeg pokušaja kada je postala djevojka Ive Gregurevića. Nije im smetala ni razlika od gotovo tri desetljeća koliko ih je dijelilo. Nakon pet godina veze par je prekinuo, malo prije završetka njezina studija na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.