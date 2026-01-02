Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBILA POZIVNICU

Venus Villiams (45) se vraća na Australian Open nakon pet godina

Venus Williams i Andrea Preti
Profimedia
VL
Autor
Hina
02.01.2026.
u 17:00

Organizatori su u ponedjeljak priopćili da će se 45-godišnja Williams vratiti u Melbourne Park 28 godina nakon svog prvog nastupa. Tada je pobijedila je svoju mlađu sestru Serenu u drugom kolu 1998. prije nego što je u četvrtfinalu izgubila od sunarodnjakinje Lindsey Davenport.

Sedmerostruka Grand Slam prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji Venus Williams dobila je posebnu pozivnicu (wild-card) za Australian Open, koji počinje 18. siječnja u Melbourneu.

Organizatori su u ponedjeljak priopćili da će se 45-godišnja Williams vratiti u Melbourne Park 28 godina nakon svog prvog nastupa. Tada je pobijedila je svoju mlađu sestru Serenu u drugom kolu 1998. prije nego što je u četvrtfinalu izgubila od sunarodnjakinje Lindsey Davenport.

U studenom je Williams najavila da će igrati u Aucklandu na Novom Zelandu, gdje je također dobila wild card, dva tjedna prije Australian Opena. Organizatori Australian Opena također su priopćili da se Williams prijavila i na turnir u Hobartu, tjedan dana kasnije i neposredno prije početka prvog Grand Slama sezone.

Venus Williams, koja je posljednji put igrala u Melbourneu 2021., dva puta je izgubila u finalu tog turnira, 2003. i 2017., oba puta od Serene. Ima omjer od 54 pobjede i 21 poraza na Melbourne Parku. Postat će najstarija igračica koja se natjecala u glavnom ždrijebu Australian Opena, nadmašivši rekord Japanke Kimiko Date, koja je imala 44 godine kada je izgubila u prvom kolu 2015. godine.
Ključne riječi
Australian Open Venus Williams

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!