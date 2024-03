Rusi su jednog od najvećih sportaša svih vremena proglasili teroristom. Donosimo njegovu životnu priču

Višestruki svjetski prvak u šahu Gari Kasparov dodan je na popis "terorista i ekstremista", navodi se u obavijesti ruske financijske obavještajne službe. Potez je to koji je zgrozio mnoge. Inače, Kasparov je dobro znani dugogodišnji protivnik predsjednika Vladimira Putina i živi u Sjedinjenim Državama gotovo čitavo desetljeće. Godine 2013., u strahu od pravnog postupka, napustio je Rusiju i nastavlja iz SAD-a osuđivati ​​rusku vlast i njezin rat u Ukrajini.

Ruske vlasti su 2022. Kasparova već označile kao "stranog agenta". Aktualne vlasti u Rusiji taj termin koriste za svoje protivnike, novinare i borce za ljudska prava. Većina glavnih protivnika koji su ostali u Rusiji su u zatvoru, dok su drugi u egzilu. Inače, Kasparov ima i hrvatsko državljanstvo, a prilikom jednog od brojnih dolazaka u Hrvatsku dao je ekskluzivni intervju našem novinaru Draženu Brajdiću.

"Jedini stvaran način da vidimo kolaps Putinova režima jest da Ukrajina pobijedi u ovom ratu. Neki veliki ruski sportaši jednostavno ne razumiju što se događa i to je neka vrsta socijalne zatupljenosti. A događa se zločin kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata", rekao nam je Kasparov koji je u Hrvatsku prvi put došao prije 30 godina, točnije 1993. godine, u jeku rata posjetio je Crveni otok kod Rovinja.

Otkrio je za tada i kako ga je hrvatski predsjednik Zoran Milanović spasio od uhićenja u Rusiji.

"Kada je došlo do toga da moram napustiti Rusiju, kada sam osjetio da mi se sprema uhićenje, zatražio sam hrvatsku Vladu za pomoć i moram reći da je tadašnji premijer Zoran Milanović bio vrlo susretljiv odmah mi ponudivši putovnicu, što je bilo veliko olakšanje", prisjeća se Kasparov, koji u velikom intervjuu detaljno secira svoj život u Hrvatskoj.

"Ne putujem u neke zemlje za koje vjerujem da KGB ima slobodne ruke djelovati. Recimo, ne bih išao u Tursku ili pak u Mađarsku", kazao je.

Dijelovi su to velikog videointervjua iz 2022. godine. No, godinu kasnije Kasparov je u Hrvatskoj bio i na Grand Chess Touru, nizu turnira najboljih svjetskih šahista koji se tradicionalno odigrava u Zagrebu. Tada je govorio o mogućnosti da ruski i bjeloruski sportaši opet zaigraju u sportskim natjecanjima pod svojim zastavama.

- To je stvar načela. Zašto govorite o ispaštanju. Ta riječ u ovoj priči nije primjerena jer oni koji ispaštaju su Ukrajinci, oni su bombardirani i pod stalnim napadima. Cijenim da je to izazov za sportaše koji su proveli godine u teškom treningu i sada ne mogu nastupati pa se pokušavaju sakriti ispod olimpijske, neutralne zastave. No, važno je da budemo jasni: oni se moraju odmaknuti od Putinove Rusije i Lukašenkove diktature da bi sudjelovali u službenim natjecanjima - rekao je.

Kasparov, rođen 1963. u Azerbajdžanu, smatra se jednim od najvećih šahista svijeta. Bio je svjetski prvak Međunarodne šahovske federacije FIDE između 1985. i 1993. godine, a do 2000. godine bio je i svjetski prvak Federacije profesionalnih šahista koju je Kasparov stvorio zajedno s Nigelom Shortom.

Prema klasičnoj Fide metodi, Kasparov je jedan od trojice šahista sa šest svjetskih naslova. Uz njega su Emanuel Lasker (1894-1921) i Anatolij Karpov (1993-1999). Od 2014. godine ima i hrvatsko državljanstvo.

- Želim jednog dana, kada odem u mirovinu, ostatak života provesti u Hrvatskoj, u predivnoj Makarskoj. Svakako ću prije toga predati zahtjev za hrvatsko državljanstvo. Kazao je to Gari Kasparov još 2010. godine u intervjuu koji je tada dao Večernjem listu.