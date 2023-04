'Dao sve od sebe da dovedem najbolji mogući turnir u moju novu domovinu, Hrvatsku'

S najvećim šahistom svih vremena razgovarali smo na dva razboja: nedavno smo objavili politički dio intervjua, a razgovarali smo i o šahu. Ponajviše o ovogodišnjem Grand Chess Touru, nizu turnira najboljih svjetskih šahista koji je upravo on pokrenuo i od kojih će se jedan, sad već tradicionalno, održati u Zagrebu.

- To je tradicionalno natjecanje, a Zagreb je jedan od tradicionalnih domaćina jednog od turnira u nizu. Još otkako sam dobio hrvatsku putovnicu htio sam Hrvatsku učiniti centrom šahovskih aktivnosti u regiji. Počeo sam sa Šahovskom zakladom Adriatic i dao sve od sebe da dovedem najbolji mogući turnir u moju novu domovinu. Zagreb 2023. bit će turnir najboljih šahista svijeta uključujući i Magnusa Carlsena. To je nešto što će Zagreb i Hrvatsku ponovno pozicionirati na šahovsku kartu svijeta. Svi već znaju da će u srpnju u Zagreb doći najbolji svjetski šahisti kako bi bili dio najveće serije profesionalnog šaha na svijetu.

Velika je vijest za zagrebački turnir da će opet nastupiti i najbolji šahist današnjice Magnus Carlsen.

- Imamo potvrdu njegova nastupa. On neće igrati cijeli Tour. Izabrao je dva turnira na kojima će igrati. Voli igrati u Zagrebu i to je jedan od dva turnira na kojima će sudjelovati.

Trebao je braniti naslov

Magnus Carlsen nije htio braniti naslov. Zašto?

- Ne znam zašto je to učinio. To nije sretan trenutak za šah i vjerujem da svjetski prvak ima obvezu braniti naslov. Magnus je možda umoran, možda mu je dosadilo, no on još igra i to je dobra vijest. Još uvijek ga možemo gledati kako čini čarolije za šahovskom pločom.

Vama očito nikad nije dosadilo braniti naslov?

- Ne, no ja sam od drukčijeg materijala. Branio sam naslov tako dugo koliko sam mogao. Godine 2000. izgubio sam naslov od Kramnika. Dok god sam igrao šah, uvijek sam se borio da budem najbolji.

Danas više ne igrate natjecateljski, ali za zabavu da.

- Sada igram s vrlo ograničenim uspjehom jer sam odveć zauzet mnogim drugim stvarima pa mi glava puca, no i dalje volim pomicati figure.

Spomenuti zagrebački turnir ima podršku hrvatske Vlade.

- Turnir je sponzoriran privatno. Devedeset posto novca za turnir dolazi iz privatnih izvora. To je rumunjska kompanija koja širi svoju aktivnost, kladionica SuperBet. Počela je s turnirom u Bukureštu pa se uključila i u turnir u Zagrebu i Varšavi, a planira proširiti svoje aktivnosti i na zapadnu Europu. Čovjek koji vodi tu kompaniju i njezin osnivač je Srbin Saša Dragić. Bio je šahovski majstor i prilično dobar igrač pa ima veliku strast prema šahu. Što se pak tiče hrvatske Vlade, imam u njoj dosta prijatelja, uvijek sam radio s premijerom Plenkovićem i njegovim kabinetom.

Šef premijerova kabineta, Zvonimir Frka Petešić, strastveni je igrač šaha.

- Apsolutno. I ako imamo bilo kakve logističke izazove, on nam je uvijek dostupan.

Jeste li čuli za jedanaestogodišnjeg Husseina Bessoua, dijete sirijskih izbjeglica, koji bi vrlo brzo mogao postati najmlađi šahist koji je zaigrao za njemačku seniorsku reprezentaciju.

- Znam to ime, ali nisam imao priliku gledati ga kako igra. Kroz moju šahovsku zakladu Kasparov Chess Foundation provodimo puno aktivnosti. Krenuli smo u Americi, ali smo proširili program na Europu i nema sumnje da će naš radar tog dječaka primijetiti.

Hoće li biti ruskih i bjeloruskih šahista na vašem Touru?

- Već dulje vrijeme imamo jednog ruskog šahista, to je Jan Nepomnijaši. Njega nismo isključili jer je poslao pismo mnogim ruskim velemajstorima protiveći se ruskoj agresiji na Ukrajinu. Stoga smo procijenili da bi bilo kontraproduktivno isključiti ga.

Distanciranje od Putina

Treba li dopustiti ruskim i bjeloruskim sportašima da sudjeluju na najvećim svjetskim natjecanjima kao što su svjetska prvenstva i Olimpijske igre?

- Sve dok ne zauzmu snažan stav protiv rata i ruske invazije na Ukrajinu, dok se u svojim stavovima jasno ne distanciraju u odnosu na Putinov fašistički režim, ja ne bih podržao njihovo sudjelovanje.

Neki ljudi misle da sportaši ne bi trebali ispaštati zbog odluka i poteza svojih političkih lidera?

- To je stvar načela. Zašto govorite o ispaštanju. Ta riječ u ovoj priči nije primjerena jer oni koji ispaštaju su Ukrajinci, oni su bombardirani i pod stalnim napadima. Cijenim da je to izazov za sportaše koji su proveli godine u teškom treningu i sada ne mogu nastupati pa se pokušavaju sakriti ispod olimpijske, neutralne zastave. No, važno je da budemo jasni: oni se moraju odmaknuti od Putinove Rusije i Lukašenkove diktature da bi sudjelovali u službenim natjecanjima.

Proteklih dana čuli smo vijest da je na bojišnici ubijen obećavajući mladi ukrajinski boksač, svojedobni pobjednik Olimpijskih igara mladih i juniorski europski prvak koji je za sobom ostavio ožalošćenu suprugu i trogodišnje dijete. To je patnja, njegova obitelj je ta koja ispašta.

- Da, to je patnja. Slobodni svijet nametnuo je sankcije Rusiji za barbarsku agresiju, no još ima puno prostora da konzekvence osjeti svatko tko podržava takvu Rusiju.

Na nekoliko prethodnih Olimpijskih igara ruski sportaši nastupali su bez nacionalnih obilježja zbog problema s državnim dopingom. Je li i to refleksija toga kako je Rusija vođena kao država?

- Naravno. To je kriminalna država koju vode Putin i njegova mafija. Manipuliranje dopinškim testovima dio je njihova mentaliteta. Oni vjeruju da mogu varati, da su iznad svih zakona. Dakako, ne može se to usporediti s agresijom na Ukrajinu, no to su bili koraci koje su poduzeli ti ljudi koji vjeruju da su iznad bilo kakvih međunarodnih sankcija – zaključio je Kasparov.