Rukometašice danas igraju drugu utakmicu na SP-u, evo gdje ih možete pogledati

Rukometašice Hrvatske danas će na svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj (20.30 sati, RTL 2) odigrati svoju drugu utakmicu u skupini. Nakon uvjerljivog poraza od Rumunjske (24:33) slijedi nam susret protiv Dankinja, jednih od favoritkinja za medalju na ovom turniru. One su u prvom kolu uvjerljivo svladale Japan (36:19). Ivica Obrvan, izbornik Hrvatske, sve će karte ipak baciti na ponedjeljak kada protiv Japana igramo odlučujuću utakmicu za prolazak u drugi krug. Danske rukometašice osvojile su čak 18 medalja na velikim natjecanjima. Samo u posljednje dvije godine imaju europsko srebro, te olimpijsku i svjetsku broncu.

– Prva utakmica je izgubljena, međutim rezultat nije realna slika stanja na terenu. Danas nas očekuje Danska koja je veliki favorit. Sigurna sam kako će cure dati sve od sebe kako bi pružile dobar otpor. Ovo je moje prvo Svjetsko prvenstvo, iskorištavam svoje minute najbolje što mogu. Nadam se da ću zadobiti što veće povjerenje izbornika i ostalih suigračica – rekla je Iva Bule, igračica Dalmatinke..

Zanimljivo je da od 17 prijavljenih igračica u prvom krugu samo jedna Dankinja ne igra Ligu prvakinja. To je Sarah Paulsen, članica Sonderjyska. Dansku vodi ženski trenerski dvojac Helle Thomsen (54 god., Danska) i Bojana Popović (46 god., Crna Gora). Dankinja je glavna, a Crnogorka pomoćna trenerica. Obje imaju puno trenerskog iskustva. Helle Thomsen osvojila je tri medalje s Nizozemskom, a Bojana Popović olimpijsko srebro s Crnom Gorom. Što se igračkih karijera tiče, tu je u velikoj prednosti crnogorska stručnjakinja jer riječ je o jednoj od najboljih rukometašica u povijesti sa šest naslova europske prvakinje. Osam godina igrala je za danske velikane Slagelse i Viborg u njihovim najslavnijim danima. Helle Thomsen Dansku je preuzela u travnju, a Bojana Popović se priključila u kolovozu i ima ugovor do kraja ove godine.

Danska se uoči prvenstva suočila s brojnim ozljedama svojih igračica. Tako je u posljednji trenutak otpala jedna od sigurnih putnica, vratarka Althea Reinhardt (29 god., Odense), pa je naknadno pozvana Amalie Miling (25 god., Ikast Handbold). Prva vratarka je Anne Kristensen (25 god., Team Esbjerg) koju su naše igračice dobro upamtile na otvaranju Europskog prvenstva prošle godine u Baselu kada je skupila čak 19 obrana.

Hrvatska i Danska samo su dvaput igrale međusobno na svjetskim prvenstvima i oba smo puta izgubili. Prvi poraz dogodio se 1997. u Njemačkoj kada smo izgubili u četvrtfinalu (21:25). I danas se prepričava kako su Dankinje u skupini namjerno pustile Sjevernoj Makedoniji kako bi u četvrtfinalu išle upravo na Hrvatsku koja im se činila lakšim suparnikom bez obzira na to što smo bili prvi u skupini, ispred Norveške. Nenad Šoštarić, tadašnji izbornik Hrvatske, i danas se s gorčinom sjeća tog poraza. Drugi se poraz dogodio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2011. Izbornik je bio Vladimir Canjuga, a izgubili smo u skupini (19:23). Poslije se pokazalo da bismo pobjedom u četvrtfinalu izbjegli Norvešku...

Na europskim prvenstvima češće smo se susretali s Dankinjama. Odigrali smo ukupno sedam utakmica. Dvije smo pobijedili, pet izgubili. Najslađa pobjeda bila je u susretu za broncu, na Europskom prvenstvu 2020. (25:19). Nenad Šoštarić naplatio je poraz iz 1997. Drugu pobjedu ostvarili smo u skupini 2006. kada smo slavili s 26:22, uz čak 18 obrana Ivane Jelčić. Gubili smo od Danske na prva dva europska prvenstva, 1994. (20:26) i 1996. (22:27). Najteži poraz upisali smo 2010. godine kada smo izgubili s minus 12 (19:31). Na zadnja dva EP-a također smo uvjerljivo gubili – minus devet 2022. godine (17:26), te minus osam 2024. godine (26:34).