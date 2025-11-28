Dinamo gubi bodove i ugled, ali tu je Rijeka: Evo koliko prvaci mogu zaraditi prođu li u Europi

Iako je atmosfera nakon susreta protiv AEK-a iz Larnace bila pomiješana s osjećajem propuštene prilike, europska sezona za Rijeku ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Trener Víctor Sánchez nije skrivao da je remi bez pogodaka ostavio gorak okus, ističući kako se najvažnije stvari u nogometu ipak događaju u kaznenim prostorima te da njegova momčad nije bila dovoljno konkretna u završnoj trećini terena. Unatoč dominaciji tijekom većeg dijela susreta, Riječani nisu uspjeli pronaći put do mreže, no s pet osvojenih bodova trenutno drže 24. mjesto na ljestvici. To je pozicija koja, barem zasad, jamči posljednju vizu za šesnaestinu finala Konferencijske lige, a pred klubom s Rujevice su dvije ključne utakmice koje će definirati njihovu europsku sudbinu – domaći ogled protiv Celja 11. prosinca te gostovanje kod Šahtara tjedan dana kasnije.

Prema relevantnim simulacijama koje provodi platforma Football Meets Data, Rijeka trenutno ima 52 posto šanse za prolazak u daljnju fazu natjecanja, a predviđanja sugeriraju da bi ligašku fazu mogli završiti na 23. mjestu. Taj plasman nije važan samo zbog sportskog prestiža, već i zbog značajnih financijskih implikacija koje sa sobom nosi svaki europski bod. Klubovi koji su se plasirali u ligašku fazu ovog natjecanja već su u startu osigurali minimalno 3,17 milijuna eura, no to je tek početak priče o zaradi. Prema dostupnim izvješćima, Rijeka je ove sezone od UEFA-e već osigurala impresivnih 4,741 milijuna eura. U taj iznos uračunata je nagrada za plasman u ligašku fazu, kao i razni bonusi ostvareni kroz kvalifikacijske runde i dosadašnje rezultate, a prolazak u nokaut-fazu mogao bi tu cifru drastično uvećati, pa čak i udvostručiti.

[🟢 UECL race for Top 8/24 - as of 28 Nov]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇨🇾 AEK Larnaca, 🇵🇱 Rakow

📉 OUT: 🇮🇹 Fiorentina, 🇪🇸 Rayo Vallecano



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇧🇦 Zrinjski

📉 OUT: 🇺🇦 Dynamo Kyiv



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/SKnzDVFv1j — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025

Sustav nagrađivanja u Konferencijskoj ligi postavljen je tako da svaka utakmica donosi konkretnu financijsku injekciju, što znači da Riječani u preostala dva kola doslovno igraju za novac. Svaka pobjeda u ovoj fazi natjecanja klubu donosi 400.000 eura, dok se za remi na račun slijeva 133.000 eura. Osim toga, konačni plasman na ljestvici donosi dodatne bonuse. Klubovi koji završe između 9. i 24. mjesta, gdje se Rijeka trenutno i nalazi, kvalificiraju se za nokaut-fazu doigravanja te za taj uspjeh dobivaju dodatnih 200.000 eura. S druge strane, oni najuspješniji koji završe među prvih osam i izravno se plasiraju u osminu finala, bivaju nagrađeni s dodatnih 400.000 eura, što je motiv više za svaku momčad da se bori do posljednjeg sudačkog zvižduka.

Financijska konstrukcija postaje još zanimljivija kada se pogledaju potencijalne nagrade za prolazak u dublje faze natjecanja, što bi za hrvatski nogomet značilo mnogo više od same statistike. Sam ulazak u doigravanje donosi spomenutih 200.000 eura, no pravi "jackpot" čeka one koji preskoče prve prepreke. Kvalifikacija za osminu finala donosi 800.000 eura, dok ulazak u četvrtfinale klubovima osigurava 1,3 milijuna eura. Polufinale vrijedi 2,5 milijuna eura, poraženi finalist dobiva 4 milijuna, a osvajač Konferencijske lige sprema u džep dodatnih 3 milijuna eura, uz sve ranije akumulirane iznose.

Jasno je da su ulozi ogromni i da bi uspješan završetak ove europske jeseni mogao financijski stabilizirati klub na duže staze. Rijeka stoga protiv Celja mora ići isključivo na pobjedu, kako je i najavio trener Sánchez, jer tri boda ne znače samo korak bliže europskom proljeću, već i sigurnu isplatu od 400.000 eura. U situaciji gdje se svaki europski nastup višestruko isplati, igrači Rijeke imaju priliku ispisati novu uspješnu stranicu klupske povijesti, a istovremeno osigurati sredstva koja su za hrvatske prilike od vitalnog značaja. Dok se zbrajaju bodovi i kalkuliraju šanse, jedno je sigurno – novac koji leži na stolu u Konferencijskoj ligi dovoljno je velik motiv da Riječani u nadolazećim susretima ostave srce na terenu.