LIGA PRVAKA

Novi težak poraz Zagreba: Wisla protutnjala Arenom s plus osam, briljirao Alilović

Susret 13. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Orlen Wisle Plock
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Hina
04.03.2026.
u 20:45

Hrvatskom prvaku to je bio 12. poraz u Ligi prvaka i već ranije je ostao bez šansi za prolaz dalje, dok je Wisla osigurala treću poziciju u skupini

Rukometaši Zagreba poraženi su u dvoboju 13. kola Lige prvaka poraženi u Zagreb Areni od poljske Orlen Wisle Plock s 26-34 (11-17).  

Hrvatskom prvaku to je bio 12. poraz u Ligi prvaka i već ranije je ostao bez šansi za prolaz dalje, dok je Wisla osigurala treću poziciju u skupini. 

U posljednjoj domaćoj utakmici u ovogodišnjem elitnom natjecanju, Zagreb se nije mogao suprostaviti kvaliteti poljske momčadi. Wisla se ozbiljnije odvojila sredinom prvog dijela, na poluvremenu je imala +6, a u 41. minuti velikih deset razlike (17-27), da bi nakraju Poljaci slavili s osam golova prednosti. 

Kod Zagreba je Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze postigao šest, a Luka Lovre Klarica i Igor Karačić po četiri gola, dok su Melvyn Richardson (8) i Lovro Mihić (6) predvodili Wislu, za koju je Leon Šušnja zabio gol, a Mirko Alilović imao 13 obrana. 

 Zagreb je ostao posljednji u skupini s dva boda, čime je šesti put u posljednjih devet sezona završio europski put prije nokaut faze.

U zadnjem kolu Zagreb gostuje kod GOG Gudmea 11. ožujka. 
Rukometna Liga prvaka Wisla Plock RK Zagreb

