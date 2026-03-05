Naši Portali
KRALJICE ŠOKA

Evo gdje gledati susret hrvatskih rukometašica s jednom od najboljih europskih reprezentacija

Bjelovar: Najavljena kvalifikacijska utakmica za EP između Hrvatske i Francuske
Damir Spehar/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
05.03.2026.
u 07:00

Rukometašice Hrvatske danas u Bjelovaru (17 sati) igraju protiv Francuske

Rukometašice Hrvatske danas u Bjelovaru (17 sati) igraju protiv Francuske prvu od dvije kvalifikacijske utakmice u skupini za odlazak na Europsko prvenstvo 2026. godine. Nakon prva dva kola Hrvatska i Francuska imaju po dvije pobjede. Nakon bjelovarske utakmice ove dvije reprezentacije igrat će u nedjelju, 8. ožujka, u Metzu i drugu utakmicu.

– Dobra je činjenica da smo kvalifikacije započeli s dvije pobjede i da ne ovisimo o ishodu ovih utakmica. Ali to dakako ne znači da dolazimo opušteno, bez ambicija. Naprotiv, tražit ćemo svoju priliku gdje god se ona ukaže. Možda baš ta činjenica da nemamo veliki pritisak od cura izvuče maksimum – rekao je izbornik Ivica Obrvan.

Dejana Milosavljević, kapetanica Hrvatske, dodala je: Igrala sam ovdje, istina dosta davno i skoro nisam prepoznala dvoranu kada smo stigli na trening. Sve izgleda savršeno. Još kada se napune tribine, a koliko čujem, dvorana je rasprodana, bit će užitak igrati u Bjelovaru.

Utakmica se igra obnovljenoj Dvorani europskih prvaka. Prijenos utakmice bit će dostupan na programu RTL 2.
Ključne riječi
Francuska Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

