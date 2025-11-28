Velimir Zajec emotivno se oprostio od svog prijatelja: 'Sanjine, hvala ti za neprocijenjivu odanost Dinamu'

Posebno teško Španovićeva smrt pala je Velimiru Zajecu, legendi plavih koji je zajedno sa Španovićem igrao ključne uloge u povratku demokracije u Dinamo i svrgavanju bivše nedemokratske vlasti. Španović je godinu i koji mjesec, do pojave bolesti, bio predstojnik Zajecova ureda, Zeko i on prošli su nebrojeno toga zajedno, uostalom Špan je o legendarnom kapetanu Dinama napisao i sjajnu knjigu, odnosno biografiju. Zajec je pak sada svom bivšem prvom suradniku posvetio emotivnu objavu.

"Riječima je nemoguće opisati tugu nakon odlaska prije svega prijatelja… Otišao je čovjek velikog srca, tihe snage i neprocjenjive odanosti prema svojim prijateljima, svojem Dinamu i Hrvatskoj. Hvala ti, prijatelju, za svaku riječ, svaki savjet i svu vjernost kroz sve ove godine. Zauvijek ćeš ostati u mom srcu - napisao je Velimir Zajec.

Objavom su se javili i Bad Blue Boysi, a prenosimo je u cijelosti:

"Danas nas je, nakon duge i teške bolesti, napustio Sanjin Španović. Sanjin je bio pravi Dinamovac i veliki prijatelj naše grupe i svojevremeno njen aktivni pripadnik. Pamtit ćemo ga kao čovjeka goleme energije i neviđene upornosti. Bio je jedan od pokretača "proljećarske" ideje i posljednih je desetak godina posvetio borbi za demokratizaciju Dinama što mu mnogi nikada nisu mogli oprostiti.

Teško je nabrojati sve njegove projekte i ideje kojima je obogatio i unaprijedio rad naših klubova u futsalu i košarci, a u posljednje vrijeme i nogometnog. Marljiv, sposoban čovjek kojem nikada ništa nije bilo teško i na kojeg smo se uvijek mogli osloniti.

Ovim putem želimo izraziti iskrenu sućut obitelji i najmilijima. Počivaj u miru prijatelju i hvala ti za sve one i lijepe i teške trenutke koje smo prolazili zajedno. Neka ti je laka hrvatska zemlja. Tvoj Sjever", objavili su Boysi.