Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
3:2 U VINKOVCIMA

Rijeka izgubila nakon senzacionalnog preokreta, Vukovar upisao prvu prvoligašku pobjedu

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 19:56

Drugo poluvrijeme donijelo je pravi preokret. Već u 56. minuti Puljić je, na asistenciju Čaića, pogodio za 2:2. A onda ključni trenutak, u 68. minuti domaći su izborili kazneni udarac, a Gonzalez je bio miran i precizan za veliko slavlje i 3:2.

Nogometaši Vukovara 1991 dočekali su u Vinkovcima Rijeku u susretu 7. kola SuperSport HNL-a i upisali prvu pobjedu u prvoligaškoj povijesti. Nakon preokreta je završilo 3:2.

Rijeka je povela već u 17. minuti, Fruk je bio siguran izvođač jedanaesterca. No, domaći su se brzo vratili, u 20. minuti nespretno je reagirao Majstorović i autogolom poravnao rezultat.

Gosti su ipak otišli na predah s prednošću. U 43. minuti Oreč je iskoristio dodavanje Fruka i matirao vratara Vukovara za 2:1.

Drugo poluvrijeme donijelo je pravi preokret. Već u 56. minuti Puljić je, na asistenciju Čaića, pogodio za 2:2. A onda ključni trenutak, u 68. minuti domaći su izborili kazneni udarac, a Gonzalez je bio miran i precizan za veliko slavlje i 3:2.

Do kraja utakmice Rijeka je pokušavala doći barem do boda, no domaći su se uspjeli obraniti i dočekati povijesnu pobjedu.

Vukovar sada ima pet bodova, dok je Rijeka ostala na šest i nastavila svoj crni niz.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
Ključne riječi
Rijeka Vukovar 1991.

Komentara 3

Pogledaj Sve
ŠS
Štap sa glavom
20:20 22.09.2025.

Crnogorac nije bio dobar jer ih je doveo na prvo mjesto lige. Španjolac je puno bolji osigurati će im prvo mjesto u drugoj ligi!

SF
Sv Franjo
20:10 22.09.2025.

Iz kojeg je grada ova Rijeka?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još