Rijeka izgubila nakon senzacionalnog preokreta, Vukovar upisao prvu prvoligašku pobjedu

Nogometaši Vukovara 1991 dočekali su u Vinkovcima Rijeku u susretu 7. kola SuperSport HNL-a i upisali prvu pobjedu u prvoligaškoj povijesti. Nakon preokreta je završilo 3:2.

Rijeka je povela već u 17. minuti, Fruk je bio siguran izvođač jedanaesterca. No, domaći su se brzo vratili, u 20. minuti nespretno je reagirao Majstorović i autogolom poravnao rezultat.

Gosti su ipak otišli na predah s prednošću. U 43. minuti Oreč je iskoristio dodavanje Fruka i matirao vratara Vukovara za 2:1.

Drugo poluvrijeme donijelo je pravi preokret. Već u 56. minuti Puljić je, na asistenciju Čaića, pogodio za 2:2. A onda ključni trenutak, u 68. minuti domaći su izborili kazneni udarac, a Gonzalez je bio miran i precizan za veliko slavlje i 3:2.

Do kraja utakmice Rijeka je pokušavala doći barem do boda, no domaći su se uspjeli obraniti i dočekati povijesnu pobjedu.

Vukovar sada ima pet bodova, dok je Rijeka ostala na šest i nastavila svoj crni niz.