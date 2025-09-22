Legenda Hajduka za VL: Livaja nije Bog da sve može sam, on je igrač koji ima pravo na krizu

Napadači žive od golova, samo golovi ih drže na životu, golovi im daju tržišnu vrijednost, popularnost, energiju i zanos. Hajduk već godinama živi od Livajinih golova, oni su ga pokretali i nosili, slavili i opijali mase, donoseći mu nadu u trofeje. A što je ove sezone, nadomak listopada, u Hajdukovu dresu ostvario Marko Livaja? Samo letimični pregled nastupa otkriva kako je ovo kapetanov najlošiji ulazak u sezonu otkad je u veljači 2020. godine došao u Hajduk, a kao uzorak uzeli smo Livajine nastupe u svim natjecanjima do 22. rujna.



Krenimo od kraja: Marko Livaja u ovoj je sezoni – pod vodstvom Gonzala Garcije – skupio devet nastupa, pet u HNL-u, četiri u Europi, na travnjaku je proveo ukupno 802 minute i postigao jedan pogodak, 24. kolovoza protiv Osijeka. Ima i jednu asistenciju, protiv Zire na Poljudu. Taj gol bio je iz igre, dok jedanaesterce nije izvodio, budući da protiv Istre 1961 i Gorice (kada su ih realizirali Benrahou 2 i Šego) Marko nije imao pravo nastupa.