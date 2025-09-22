Napadači žive od golova, samo golovi ih drže na životu, golovi im daju tržišnu vrijednost, popularnost, energiju i zanos. Hajduk već godinama živi od Livajinih golova, oni su ga pokretali i nosili, slavili i opijali mase, donoseći mu nadu u trofeje. A što je ove sezone, nadomak listopada, u Hajdukovu dresu ostvario Marko Livaja? Samo letimični pregled nastupa otkriva kako je ovo kapetanov najlošiji ulazak u sezonu otkad je u veljači 2020. godine došao u Hajduk, a kao uzorak uzeli smo Livajine nastupe u svim natjecanjima do 22. rujna.
Krenimo od kraja: Marko Livaja u ovoj je sezoni – pod vodstvom Gonzala Garcije – skupio devet nastupa, pet u HNL-u, četiri u Europi, na travnjaku je proveo ukupno 802 minute i postigao jedan pogodak, 24. kolovoza protiv Osijeka. Ima i jednu asistenciju, protiv Zire na Poljudu. Taj gol bio je iz igre, dok jedanaesterce nije izvodio, budući da protiv Istre 1961 i Gorice (kada su ih realizirali Benrahou 2 i Šego) Marko nije imao pravo nastupa.
IKO BULJAN
Legenda Hajduka za VL: Livaja nije Bog da sve može sam, on je igrač koji ima pravo na krizu
- Kao bivši igrač, pa i navijač, gledam na stvari objektivnije: svi ti nogometaši ljudi su od krvi i mesa, sa svim vrlinama i manama, i taj igrač kao što je Livaja čak ima i pravo na određenu "pauzu" u davanju golova.
Komentara 1
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Nije istina, "udruga " je livaju proglasila Bogom i točka !