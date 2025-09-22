Naši Portali
NAKON POBJEDE

VIDEO Trener hrvatskog prvoligaša davao izjavu, a u pozadini je orio turbo-folk hit srpskog pjevača

Velika Gorica: Gorica i Slaven Belupo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Josip Regovic/PIXSELL
22.09.2025.
u 09:31

U novu eru s novim vlasnikom na čelu Gorica je ušla pobjedom. Naime, 16. rujna Gorica je došla u stopostotno vlasništvo novog predsjednika Ilije Karamatića. Dodajmo i kako je utakmica igrana na novom, obnovljenom travnjaku gradskog stadiona.

U susretu sedmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobjedila Slaven Belupo sa 2-1 skočivši na četvrto mjesto ljestvice. Golove za Goricu zabili su Marijan Čabraja (26) i Ante Kavelj (28), dok je pogodak za goste, koji su od 40. minute igrali bez isključenog Ivana Ćuvelića, zabio Josip Mitrović (67).

U novu eru s novim vlasnikom na čelu Gorica je ušla pobjedom. Naime, 16. rujna Gorica je došla u stopostotno vlasništvo novog predsjednika Ilije Karamatića. Dodajmo i kako je utakmica igrana na novom, obnovljenom travnjaku gradskog stadiona.

- Ne, nismo kroz tjedan trenirali na novom travnjaku jer smo ga morali čuvati za utakmicu, ali mogu potvrditi da je u fantastičnom stanju. Takve pobjede mogu biti opasne za nastavak prvenstva i premda sam ponosan na izvedbu igrača protiv Dinama, mi smo to morali arhivirati i odmah se okrenuti Slavenu Belupu. Riječ je o izuzetno kvalitetnom suparniku, koji je na tragu prošlosezonskih igara i ima dvije pobjede zaredom", rekao je trener Gorice Mario Carević nakon pobjede, a u trenucima dok je bio pred mikrofonima, stadionom Gorice odjekivao je hit poznatog srpskog pjevača Mileta Kitića Plava ciganka.

Inače, Kitić je poprilično popularan među brojnim hrvatskim nogometašima. Stariji navijači sjetit će se da je sadašnji tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić 2007. bio suspendiran u Schalkeu jer je uoči utakmice do ranih jutarnjih sati zajedno sa suigračem Mladenom Krstajićem bio na Kitićevom koncertu u Duisburgu.

