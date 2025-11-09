Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA POBJEDA

Riera otkrio tajnu pobjede: 'Poznajemo Dinamo, znali smo kako pripremiti utakmicu'

Pula: Oriol Riera na konferenciji za medije nakon utakmice između Istre i Dinama
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.11.2025.
u 20:03

Mi smo momčad koja je hrabrija kad imamo loptu. Nekada patimo kad moramo loviti loptu. Moramo se popraviti i u tom segmentu

Nogometaši Istre 1961 ostvarili su veliku pobjedu u 13. kolu HNL-a. Na Aldo Drosini pao je Dinamo, druga momčad prvenstvene ljestvice rezultatom 2:1. Domaći nogometaši otišli su na poluvrijeme s velikom prednosti od 2:0 zahvaljujući Salimu Fagu Lawalu koji je zabijao u 11. i 33. minuti. Poraz Dinama uspio je ublažiti Monsef Bakrar u 81. minuti.

Ova pobjeda momčadi Oriola Riere posebno je impresivna kada se u obzir uzme da su ranije ovog tjedna doživjeli debakl u Kupu ispadanjem od niželigaša Kurilovca

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

- Mislim da smo dobro odradili prvo poluvrijeme. Igrali smo visokim intenzitetom i tako trebamo nastaviti. Ovo je važna pobjeda za igrače - rekao je u uvodu Riera pa otkrio kako se momčad oporavila od teškog poraza pa nekoliko dana kasnije stigla do velike pobjede.

- Nogomet daje nove šanse. Takve se utakmice nekad dogode. Moramo razgovarati i znati što želimo kao klub i kao treneri. Pokazali su da mogu igrati jako dobro. Nekada si dobar, nekada si dolje, ali jednostavno, to je sve nogomet.

Komentirao je i postavljanje Matea Lisice na desnog beka Dinama budući da su upravo s njegove strane stigla oba pogotka Istre.

- Znali smo kako pripremiti utakmicu. Poznajemo Dinamo, znamo kako igraju, analizirali smo ih i nekada nije stvar njih, nego nas. Važno je što mi radimo s loptom i kakav intenzitet donosimo na teren. Mi smo momčad koja je hrabrija kad imamo loptu. Nekada patimo kad moramo loviti loptu. Moramo se popraviti i u tom segmentu.

Istra se trenutačno nalazi na odličnom trećem mjestu, a Riera je otkrio smatra li da se momčad može zadržati na toj poziciji.

- Važno je što radimo dalje. Mi želimo nastaviti igrati na ovoj razini. Moramo nastaviti gristi. Igrači to znaju. Igrat ćemo protiv najvećih i to moramo dokazati. U nogometu, lako je doći do pozicije, ali naš je cilj zadržati ovu razinu i nastaviti igrati ovako, uz popravak onoga što nije bilo dobro. Danas su igrači pokazali svima da su za to sposobni.

Ključne riječi
Oriol Riera Istra 1961 Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
KO
kolovoz
20:08 09.11.2025.

čestitke Istri na pobjedi, ali pobjeda Istre nema veze s igrom Istre niti vašom taktikom, nego s teškom krizom očajno lošeg Dinama....no čak i takav nikakav Dinamo imao je vratnicu, nekoliko zicera koje je fulao te preko 15 kornera! zato se poklopi ušima i šuti...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja