VIDEO Snažno nevrijeme napravilo kaos u susjedstvu: Pogledajte dramatične trenutke potopa

Snažno nevrijeme izazvalo je kaos na Siciliji i Sardiniji. Olujni vjetrovi do 119 km/h, valovi visoki do 9 metara potopili su marine, ulice i kuće. Vlasti su izdale crvena upozorenja, naredile preventivne evakuacije i rasporedile tisuće spasilaca. Najdramatičnije snimke dolaze iz Liparija. Kamera se trese dok zidovi pjene udaraju u marinu, preplavljujući ulice u roku od nekoliko sekundi, a brodovi se silovito naginju o pristanište.Proglašena crvena uzbuna zbog snažnih oluja na Siciliji
Videozapisi objavljeni na X-u prikazuju kako more nadire prema unutrašnjosti, odnoseći sve pred sobom. Slični prizori zabilježeni su u Fondachellu blizu Catanie Civilna zaštita evakuirala je ukupno 190 ljudi iz izloženih područja diljem Sicilije. Jedna od najosjetljivijih operacija bila je u marini Giampilieri blizu Messine, gdje je 32 stanovnika staračkog doma Aurora Villa premješteno na sigurnije lokacije.Olujni udar poplavio je blagovaonicu talijanskog restorana na obali
U Acirealeu je gradonačelnik naredio evakuaciju 95 stanovnika iz obalnih zaselaka Capo Mulini i Santa Maria La Scala. Daljnje evakuacije provedene su u Pachinu, Marzamemiju i okrugu Granelli. Oko 200 općina aktiviralo je centre za hitne operacije, a oko 150 gradova zatvorilo je škole kako bi ograničili kretanje tijekom vrhunca oluje, javlja The Sun.
Na terenu je raspoređeno više od 200 djelatnika Civilne zaštite, 1000 volontera i 5000 pripadnika hitnih službi i općina. Promet je teško pogođen. U zračnoj luci Falcone Borsellino u Palermu snažni vjetrovi izazvali su kaos. Noću su letovi preusmjeravani ili otkazivani jer zrakoplovi nisu mogli sletjeti. Do utorka ujutro promet se normalizirao s kašnjenjima, ali nekoliko letova i dalje je otkazano.Vatrogasci provode spašavanje u marini Palermo nakon što je ciklon Harry pogodio južnu Italiju
Oluja je pogodila i Maltu. Šokantne snimke prikazuju jaku tuču i rijeke leda koje preplavljuju ulice. Malteški odjel za civilnu zaštitu upozorio je stanovnike: "Izbjegavajte rad na visini, uključujući krovove, balkone, skele i izložene konstrukcije. Držite se podalje od obale, lukobrana i obalnih staza". Meteorolozi ističu da sljedećih nekoliko sati ostaje kritično u južnoj Italiji.