VIDEO Snažno nevrijeme napravilo kaos u susjedstvu: Pogledajte dramatične trenutke potopa

Snažno nevrijeme izazvalo je kaos na Siciliji i Sardiniji. Olujni vjetrovi do 119 km/h, valovi visoki do 9 metara potopili su marine, ulice i kuće. Vlasti su izdale crvena upozorenja, naredile preventivne evakuacije i rasporedile tisuće spasilaca. Najdramatičnije snimke dolaze iz Liparija. Kamera se trese dok zidovi pjene udaraju u marinu, preplavljujući ulice u roku od nekoliko sekundi, a brodovi se silovito naginju o pristanište.

Proglašena crvena uzbuna zbog snažnih oluja na Siciliji Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Videozapisi objavljeni na X-u prikazuju kako more nadire prema unutrašnjosti, odnoseći sve pred sobom. Slični prizori zabilježeni su u Fondachellu blizu Catanie Civilna zaštita evakuirala je ukupno 190 ljudi iz izloženih područja diljem Sicilije. Jedna od najosjetljivijih operacija bila je u marini Giampilieri blizu Messine, gdje je 32 stanovnika staračkog doma Aurora Villa premješteno na sigurnije lokacije.

Olujni udar poplavio je blagovaonicu talijanskog restorana na obali Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Acirealeu je gradonačelnik naredio evakuaciju 95 stanovnika iz obalnih zaselaka Capo Mulini i Santa Maria La Scala. Daljnje evakuacije provedene su u Pachinu, Marzamemiju i okrugu Granelli. Oko 200 općina aktiviralo je centre za hitne operacije, a oko 150 gradova zatvorilo je škole kako bi ograničili kretanje tijekom vrhunca oluje, javlja The Sun.

Na terenu je raspoređeno više od 200 djelatnika Civilne zaštite, 1000 volontera i 5000 pripadnika hitnih službi i općina. Promet je teško pogođen. U zračnoj luci Falcone Borsellino u Palermu snažni vjetrovi izazvali su kaos. Noću su letovi preusmjeravani ili otkazivani jer zrakoplovi nisu mogli sletjeti. Do utorka ujutro promet se normalizirao s kašnjenjima, ali nekoliko letova i dalje je otkazano.

Vatrogasci provode spašavanje u marini Palermo nakon što je ciklon Harry pogodio južnu Italiju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oluja je pogodila i Maltu. Šokantne snimke prikazuju jaku tuču i rijeke leda koje preplavljuju ulice. Malteški odjel za civilnu zaštitu upozorio je stanovnike: "Izbjegavajte rad na visini, uključujući krovove, balkone, skele i izložene konstrukcije. Držite se podalje od obale, lukobrana i obalnih staza". Meteorolozi ističu da sljedećih nekoliko sati ostaje kritično u južnoj Italiji.