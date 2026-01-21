FOTO Srpkinja kojoj su Hrvati tepali zbog ljepote izgleda sasvim drugačije, plastične operacije su je promijenile
Hrvatska tenisčica Antonia Ružić bila je nadomak najvećoj pobjedi u karijeri u svom debitantskom nastupu na Australian Openu, ali je propustila prednost breaka u odlučujućem setu protiv bivšeg svjetskog broja 1, Japanke Naomi Osake te je na kraju izgubila sa 6-3, 3-6, 6-4.
Marijana Veljović se vidljivo podvrgnula plastičnim operacijama, filerima ili nečemu sličnom na svom licu. Danas je izgleda sasvim drugačije u odnosu na onu sutkinju s početka karijere. To nerijetko pišu i fanovi na društvenim mrežama.
Srpkinja je 2016. godine dobila značku Međunarodnog teniskog udruženja i tako postala članica elitne skupine teniskih sutkinja i sudaca. Postala je i nezaobilazan dio svih Grand Slam turnira, a sudila je i finale Wimbledona i Australian Opena u ženskoj konkurenciji. Sudila je i dva meča u finalu Davisova kupa između Hrvatske i Francuske.
Hrvatski navijači su joj na finalu Davisova kupa u Lilleu 2018. godine , u kojem je Hrvatska pobijedila Francusku, i pjevali: “O, Marijana, slatka, mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan…”. Pjesmu su ponavljali između više gemova, a nekoliko su joj puta i uzvikivali “Marijana, javi se!”. Nije im odgovorila ni na te povike, ali je nakon završetka meča, odlazeći s terena, pozdravila navijače i zapljeskala im.