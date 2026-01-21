HRT-ova novinarka je izgubila 47 kilograma: Bio je to 'klik' na okidaču promjena, radilo se o zdravlju

Novinarka HRT-a Ivana Perić, čije izvještaje i reportaže iz Rijeke i okolice gledamo u "Dobro jutro, Hrvatska" u zadnjih godinu i pol dana je pokazala veliku transformaciju gubitkom od 47 kilograma. – Nekad sam mislila da neću uspjeti. Da ću uvijek ostati zarobljena u tijelu i navikama koje me guše. Ali odlučila sam – zbog sebe, zbog zdravlja, zbog života. Danas kada pogledam ovu usporedbu, vidim da se upornost isplati – napisala je Ivana u jednoj objavi na TikToku. Sada je u novom intervju otkrila što je bio okidač za promjenu. – Bio je to "klik" na okidaču promjena. Pritom mi estetika nije bila primarni motiv, iako svi volimo lijepo izgledati i lijepo se odjenuti. Radilo se o zdravlju: povišen šećer, masna jetra, hormonalna neravnoteža, bolovi u leđima, kukovima, koljenima - ispričala je Ivana u intervju za Gloriju. Uz pomoć nutricionistice promijenila je plan prehrane. – Gubila sam tri do četiri kilograma mjesečno, što je optimalno. Osjećala sam se poletnije. Novi način prehrane pružao mi je dovoljno energije za sve što poželim – ispričala je novinarka.

O svojoj borbi s viškom kilograma HRT-ova reporterka iz Rijeke i ranije je govorila na društvenim mrežama na kojima gotovo svakodnevno nesebično dijeli zdrave recepte koji je uvela u svoju prehranu i koji su joj pomogli da održi željenu težinu. Na društvenim mrežama Ivana redovito odgovara na upite znatiželjnih pratitelja o tajni njezinog uspjeha. Otvoreno priznaje da je isprobala brojne dijete i metode mršavljenja, ali bez trajnog učinka. Ključni preokret u njezinoj transformaciji dogodio se nakon susreta s nutricionisticom Martinom Linarić.

"Martinu Linarić, nutricionisticu, upoznala sam posve slučajno na jednom snimanju prošlog ljeta! I to mi je promijenilo sve. Bio mi je to zdravstveno loš period, hormoni divljali, inzulinska rezistencija izvan kontrole, a kilogrami su se samo slagali! I uz sve moje pokušaje, stalno sam bila u začaranom krugu! Dok me Martina nije uzela pod svoje. Uveli smo lagane šetnje, Martina mi je složila jelovnik. Polako sam krenula, no sigurno! Nakon devet mjeseci, 35 kilograma u minusu, bez Ozempica i sličnih medikamenata, bez čarobnih prahova i sličnih monada! Samo pravilna prehrana, vježbanje i disciplina! Bez gladi i nervoze! Potpuni reset", napisala je Ivana u jednoj objavi u kojoj je otkrila u čemu je tajna njezine lijepe linije.