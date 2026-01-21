Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA PROMJENA

HRT-ova novinarka je izgubila 47 kilograma: Bio je to 'klik' na okidaču promjena, radilo se o zdravlju

Foto: Instagram
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 15:30

O svojoj borbi s viškom kilograma HRT-ova reporterka iz Rijeke Ivana Perić i ranije je govorila na društvenim mrežama na kojima gotovo svakodnevno nesebično dijeli zdrave recepte koji je uvela u svoju prehranu i koji su joj pomogli da održi željenu težinu

Novinarka HRT-a Ivana Perić, čije izvještaje i reportaže iz Rijeke i okolice gledamo u "Dobro jutro, Hrvatska" u zadnjih godinu i pol dana je pokazala veliku transformaciju gubitkom od 47 kilograma. – Nekad sam mislila da neću uspjeti. Da ću uvijek ostati zarobljena u tijelu i navikama koje me guše. Ali odlučila sam – zbog sebe, zbog zdravlja, zbog života. Danas kada pogledam ovu usporedbu, vidim da se upornost isplati – napisala je Ivana u jednoj objavi na TikToku. Sada je u novom intervju otkrila što je bio okidač za promjenu. – Bio je to "klik" na okidaču promjena. Pritom mi estetika nije bila primarni motiv, iako svi volimo lijepo izgledati i lijepo se odjenuti. Radilo se o zdravlju: povišen šećer, masna jetra, hormonalna neravnoteža, bolovi u leđima, kukovima, koljenima - ispričala je Ivana u intervju za Gloriju. Uz pomoć nutricionistice promijenila je plan prehrane. – Gubila sam tri do četiri kilograma mjesečno, što je optimalno. Osjećala sam se poletnije. Novi način prehrane pružao mi je dovoljno energije za sve što poželim – ispričala je novinarka. 

O svojoj borbi s viškom kilograma HRT-ova reporterka iz Rijeke i ranije je govorila na društvenim mrežama na kojima gotovo svakodnevno nesebično dijeli zdrave recepte koji je uvela u svoju prehranu i koji su joj pomogli da održi željenu težinu. Na društvenim mrežama Ivana redovito odgovara na upite znatiželjnih pratitelja o tajni njezinog uspjeha. Otvoreno priznaje da je isprobala brojne dijete i metode mršavljenja, ali bez trajnog učinka. Ključni preokret u njezinoj transformaciji dogodio se nakon susreta s nutricionisticom Martinom Linarić. 

"Martinu Linarić, nutricionisticu, upoznala sam posve slučajno na jednom snimanju prošlog ljeta! I to mi je promijenilo sve. Bio mi je to zdravstveno loš period, hormoni divljali, inzulinska rezistencija izvan kontrole, a kilogrami su se samo slagali! I uz sve moje pokušaje, stalno sam bila u začaranom krugu! Dok me Martina nije uzela pod svoje. Uveli smo lagane šetnje, Martina mi je složila jelovnik. Polako sam krenula, no sigurno! Nakon devet mjeseci, 35 kilograma u minusu, bez Ozempica i sličnih medikamenata, bez čarobnih prahova i sličnih monada! Samo pravilna prehrana, vježbanje i disciplina! Bez gladi i nervoze! Potpuni reset", napisala je Ivana u jednoj objavi u kojoj je otkrila u čemu je tajna njezine lijepe linije.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
1/28
Ključne riječi
showbiz transformacija kilogrami Ivana Perić

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
16:17 21.01.2026.

Ja svaku vecer prije kreveta uzmem pola case ulja od ricinusa i dvije tablete za spavanje. Gubim kilazu bez fiskulture i znojenja.

Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
00:19 22.01.2026.

Zna li se kaj gdje ih je izgubila? Je li ih tko našao? :-)

Avatar drug Joža
drug Joža
16:13 21.01.2026.

Pretpostavljam da je tvoja frizerka rekla da imaš lijepu frizuru?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!