Milanovićeve riječi odjeknule u Moskvi, citirao ga Putinov šef diplomacije: 'Sve postaje jasnije'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da Grenland povijesno ne pripada Danskoj te da se pitanje bivših kolonijalnih teritorija ponovno nameće kao jedno od važnijih međunarodnih tema. Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i europskih saveznika, nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovio želju za potpunom američkom kontrolom nad Grenlandom, autonomnim teritorijem unutar Kraljevine Danske, pozivajući se na razloge nacionalne sigurnosti.

Trump je u subotu dodatno zaoštrio situaciju najavom uvođenja carina na uvoz iz europskih zemalja koje se protive mogućem američkom preuzimanju Grenlanda. Takav potez izazvao je snažne reakcije u Europi, dok je Moskva s određenim zadovoljstvom promatrala rastuće razmirice između Washingtona i Bruxellesa. Istodobno, Rusija odlučno odbacuje Trumpove tvrdnje da i sama ima teritorijalne ambicije prema Grenlandu.

Na konferenciji za novinare održanoj u Moskvi, Lavrov je naglasio kako Rusija nema namjeru miješati se u grenlandsko pitanje te da je američkoj administraciji jasno da Moskva ne planira preuzimanje otoka. Tom je prilikom ustvrdio kako Grenland nikada nije bio „prirodni dio“ Danske. „Nije bio prirodni dio ni Norveške ni Danske, riječ je o kolonijalnom osvajanju. To što su se ljudi s vremenom navikli na takav status i danas se osjećaju ugodno, druga je stvar“, rekao je Lavrov.

Europske države upozorile su da bi eventualno uvođenje carina predstavljalo kršenje trgovinskog sporazuma koji je s Trumpovom administracijom postignut prošle godine. Čelnici Europske unije trebali bi o mogućim protumjerama raspravljati na izvanrednom samitu u Bruxellesu u četvrtak.

U svom obraćanju Lavrov se osvrnuo i na izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, citirajući njegovu poruku Donaldu Trumpu da ne stavlja vlastite interese ispred interesa stanovnika Grenlanda. „Predsjednik Milanović rekao je da o sudbini Grenlanda može odlučivati isključivo narod Grenlanda. Ako umjesto Grenlanda stavite Krim, sve postaje jasnije“, poručio je Lavrov, naglasivši kako su se stanovnici Krima na referendumu izjasnili za pripojenje Rusiji. Dodao je da je Rusiji Krim jednako važan kao što je Sjedinjenim Državama Grenland. Dok Washington kao ključni argument za preuzimanje Grenlanda navodi potrebu sprječavanja mogućeg kineskog ili ruskog utjecaja, Lavrov tvrdi kako za takve tvrdnje ne postoje konkretni dokazi.