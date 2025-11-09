Večernji list
FOTO Ludnica na Aldo Drosini: Pogledajte atmosferu na utakmici Istre i Dinama
Istra i Dinamo sastaju se na Aldo Drosini u 13. kolu HNL-a.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Istra trenutno vodi 2:0 a oba je gola zabio Lawal.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Momčad Dinama u teškoj je situaciji.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Pogledajte atmosferu na tribinama.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
