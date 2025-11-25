Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
SKANDAL NAD SKANDALIMA

Reporter Večernjeg javio se s poprišta kaosa u Beogradu: 'Ovo niste mogli vidjeti na TV-u'

Damir Mrvec
Autor
Damir Mrvec
25.11.2025.
u 20:14

Danski suci utakmice, naravno, nisu razumjeli što navijači viču pa nisu imali potrebe da prekidaju utakmicu, ali je to mogao napraviti delegat koji jako dobro razumije. Name, on je iz Slovenije

Nakon četiri utakmice bez gledatelja u Europi, rukometaši Partizana dočekali su punu dvoranu na Banjici. I to baš u utakmici protiv hrvatskog doprvaka, Nexea iz Našica. Dvorana nazvana po dotičnom doktoru Branislavu Pokrajcu bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a Grobari su ispunili jedan dio dvorane.

Njih petstotinjak navijalo je cijelu utakmicu. Naravno, sve skupa nije moglo proći bez incidenta. Tako su u nekoliko navrata skandirali "Ustaške p***e, i Nek umre ustaša!" 

Slušajući navijače iza mene, imam dojam da većina nema pojma gdje se nalaze Našice, odnosno u kojem su dijelu Hrvatske. U drugom poluvremenu, kada su Našičani u jednom trenutku uspjeli dostići rezultatski minus navijači su počeli i bacati predmete na parket.

Službeni spiker ih je u nekoliko navrata molio da to ne rade. Naime, Partizan je i dalje pod uvjetnom kaznom Europske rukometne federacije i u slučaju većeg nereda bit će izbačen iz Europe na godinu dana. Danski suci utakmice, naravno, nisu razumjeli što navijači viču pa nisu imali potrebe da prekidaju utakmicu, ali je to mogao napraviti delegat koji jako dobro razumije. Name, on je iz Slovenije. 

Ne dvojimo da će Slovenac na kraju napisati delegatski izvještaj u kojem će obavijestiti ljude iz EHF-a o tome što se dogodilo u Beogradu. Zanimljivo je i to da su tijekom službenog predstavljanja koje se još nije moglo vidjeti u TV-prijenosu navijači Partizana izviždali i sva četiri srpska rukometaša koja igraju za Nexe - braću Cenić, Radovanovića i Pešića.
Ključne riječi
Beograd Partizan Nexe rukomet

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar zabranjen1.000puta
zabranjen1.000puta
20:39 25.11.2025.

Zašto bi Slovenac bezuvjetno morao znati jezik koji se govori u Srbiji??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja