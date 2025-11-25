Reporter Večernjeg javio se s poprišta kaosa u Beogradu: 'Ovo niste mogli vidjeti na TV-u'

Nakon četiri utakmice bez gledatelja u Europi, rukometaši Partizana dočekali su punu dvoranu na Banjici. I to baš u utakmici protiv hrvatskog doprvaka, Nexea iz Našica. Dvorana nazvana po dotičnom doktoru Branislavu Pokrajcu bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a Grobari su ispunili jedan dio dvorane.

Njih petstotinjak navijalo je cijelu utakmicu. Naravno, sve skupa nije moglo proći bez incidenta. Tako su u nekoliko navrata skandirali "Ustaške p***e, i Nek umre ustaša!"

Slušajući navijače iza mene, imam dojam da većina nema pojma gdje se nalaze Našice, odnosno u kojem su dijelu Hrvatske. U drugom poluvremenu, kada su Našičani u jednom trenutku uspjeli dostići rezultatski minus navijači su počeli i bacati predmete na parket.

Službeni spiker ih je u nekoliko navrata molio da to ne rade. Naime, Partizan je i dalje pod uvjetnom kaznom Europske rukometne federacije i u slučaju većeg nereda bit će izbačen iz Europe na godinu dana. Danski suci utakmice, naravno, nisu razumjeli što navijači viču pa nisu imali potrebe da prekidaju utakmicu, ali je to mogao napraviti delegat koji jako dobro razumije. Name, on je iz Slovenije.

Ne dvojimo da će Slovenac na kraju napisati delegatski izvještaj u kojem će obavijestiti ljude iz EHF-a o tome što se dogodilo u Beogradu. Zanimljivo je i to da su tijekom službenog predstavljanja koje se još nije moglo vidjeti u TV-prijenosu navijači Partizana izviždali i sva četiri srpska rukometaša koja igraju za Nexe - braću Cenić, Radovanovića i Pešića.