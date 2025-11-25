Skandal u Beogradu! Navijači Partizana na utakmici protiv hrvatskog kluba: 'Nek umre ustaša'

Dugo iščekivani rukometni susret u sklopu Europske lige, koji se odigrao u beogradskoj dvorani na Banjici, nažalost je pao u drugi plan zbog skandaloznog ponašanja dijela domaće publike. Iako je utakmica između beogradskog Partizana i hrvatskog doprvaka Nexea trebala biti praznik sporta i prilika za domaćina da se u najboljem svjetlu predstavi na europskoj sceni, događanja na tribinama zasjenila su zbivanja na parketu. Naime, sredinom prvog poluvremena, točnije oko 20. minute susreta, najvatreniji navijači Partizana, poznatiji kao Grobari, započeli su s orkestriranim i sramotnim skandiranjem "Nek umre ustaša".

Ovi gnjusni povici, koji su potrajali nekoliko minuta, odjekivali su dvoranom, stvarajući mučnu atmosferu koja nema nikakve veze sa sportskim rivalstvom. Unatoč jasnim pravilima Europske rukometne federacije (EHF) o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, suci nisu odlučili prekinuti utakmicu, čime je incident dobio dodatnu težinu, a hrvatski rukometaši bili su prisiljeni nastaviti igru u neprijateljskom okruženju koje je prelazilo granice sportskog ukusa.

Ovaj incident dolazi u najgorem mogućem trenutku za beogradski klub, koji se već nalazi pod povećalom krovne europske rukometne organizacije. Rukometni klub Partizan prethodno je bio strogo kažnjen zbog izgreda svojih navijača tijekom utakmice Europskog kupa protiv grčkog AEK-a, kada su morali odigrati čak pet utakmica bez prisustva gledatelja, uz dodatne dvije utakmice uvjetne kazne.

Uprava kluba i stručni stožer bili su svjesni da "hodaju po rubu" te da bi svaki novi incident mogao značiti drakonsku kaznu. Iz EHF-a je stiglo jasno i strogo upozorenje da bi bilo kakav oblik nasilja, provokacija ili uvreda s tribina mogao rezultirati jednogodišnjom zabranom sudjelovanja u svim europskim natjecanjima. Upravo zbog te opasnosti, ovaj ispad navijača ne predstavlja samo moralnu mrlju na ugledu kluba, već i izravnu prijetnju njegovoj sportskoj budućnosti i financijskoj stabilnosti, s obzirom na to da su europska natjecanja ključna za razvoj i vidljivost kluba u regiji.