Rebićev suigrač stiže u Madrid: Srbin će biti nova Realova devetka

Srpski reprezentativac 21-godišnji Luka Jović igra sjajno u dresu Eintrachta. Suigrač našeg Ante Rebića zabio je ove sezone ukupno 25 golova za momčad iz Frankfurta, te se našao na radaru velikih klubova.

Izgleda kako će Jović u ljetnom prijelaznom roku promijeniti sredinu i vjerojatno će preseliti u Madrid.

Tomorrow's Marca - "JOVIC IS THE NUMBER NINE" - Marca claim that Luka Jovic is Real Madrid's number one target to bolster their attack this summer. He would cost €70m if he was to leave Eintracht Frankfurt. The 21-year old Serbian has 25 goals this season pic.twitter.com/rxmzLx3kBh