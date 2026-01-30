Naši Portali
IVAN LEKO

Hrvat režirao senzacionalan uspjeh, mediji ga hvale, a on poručuje: Nisam Guardiola

UEFA Champions League - Club Brugge v Olympique de Marseille
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
1/4
Autor
Tomislav Dasović
30.01.2026.
u 07:00

Hrvatski trener, 47-godišnji Ivan Leko, preporodio je belgijski Club Brugge: deklasirao nekadašnjeg europskog prvaka Marseille i izbacio ga iz Lige prvaka

Sjajni splitski stručnjak, bivši Hajdukov trener Ivan Leko (47) ostvario je senzacionalan uspjeh na klupi Club Bruggea plasiravši se u eliminacijsku fazu Lige prvaka. Lekin Club Brugge deklasirao je kod kuće favorizirani Olympique Marseille s 3:0 te tom pobjedom doskočio na 19. mjesto Lige prvaka. Za usporedbu, belgijski prvak Union St. Gilloise zauzeo je tek 27. mjesto i ispao iz natjecanja.

– Ovo je ono čemu smo se nadali i potpuno je zasluženo. Ovo je ogromna pobjeda za belgijski nogomet. Pokazali smo koliko hrabri i jaki moramo biti protiv protivnika koji je na papiru jači od nas. Jako sam ponosan na ovo. Ovo je važna večer za nas i belgijski nogomet. Pobijedili smo veliku momčadi – izjavio je Ivan Leko.

Učimo iz poraza

Nakon zimske pauze Club Brugge izgubio je od La Louvièrea (2:3) i Charleroia (0:2), a Leko je odmah bio suočen s kritikama. No uzastopnim pobjedama protiv Kairat Almatyja, Waregema, a sada i Marseillea Hrvat je ispravio situaciju.

– Ako izgubim dva puta, ne mislim da sam loš trener. Nakon ove pobjede nisam Guardiola. Dugo sam u nogometu i znam kako to funkcionira. Morate učiti iz poraza, a nakon velikih pobjeda morate biti ponizni i nastaviti raditi – dodao je Ivan.

Osobito je naglasio učinak 20-godišnjeg Srbina Aleksandra Stankovića.

– On je fantastičan tip. Jedan je od najvećih profesionalaca koje sam ikad vidio. Toliko je toga uložio u svoju karijeru. Svi znamo da je dobar igrač. Vrlo je prizemljen i skroman. Po mom iskustvu, najveći igrači ujedno su i najskromniji. Ako Stanković ovako nastavi, siguran sam da će imati sjajnu karijeru. Zadovoljstvo je raditi s njim.

Belgijski mediji ističu efikasnost Lekine momčadi, koja je u posljednje tri utakmice postigla čak 11 pogodaka.

– Zajedno se branimo i napadamo. Protiv Waregema i La Louvièrea nismo dopustili suparnicima puno prilika, ali smo primili šest pogodaka. Sretan sam s ovom netaknutom mrežom, ali još sretniji s tri gola koja smo postigli. Volim kada moji igrači igraju hrabro. To smo učinili u prvom poluvremenu protiv Arsenala iako smo tada izgubili. Sada smo to ponovili premda nam protivnik nije dao puno vremena. Potičem igrače da igraju hrabro, tada će i golovi uslijediti – zaključio je Ivan Leko, koji u devet nastupa s Bruggeom ima šest pobjeda i tri poraza.

Već je bio prvak

U belgijskom prvenstvu drži treće mjesto, s dva boda zaostatka za liderom, Unionom. Leko je 2018. godine već bio prvak s Club Bruggeom te osvajač Kupa. Te je godine kao trener i debitirao u Ligi prvaka.

Inače, francuski mediji žestoko su se obrušili na Marseille, koji se ovim porazom oprostio od Lige prvaka zauzevši tek 25. mjesto. Njegova izvedba u Belgiji nazvana je francuskom tragedijom.

– Marseille je sam sebi pucao u nogu – istaknuo je L’Equipe, a Le Parisien najprije je tu večer nazvao “rollercoasterom” za PSG i Monaco (“oba su se kvalificirala, ali im je nedostajalo briljantnosti”) te za Marseille dodao:

– Stanoviti Anatolij Trubin, udaljen više od tisuću kilometara, eliminirao je Marseille na gol-razliku. Kraj lude situacije! Marseille je doživio brodolom. Prije tjedan dana, prije utakmice protiv Liverpoola, Marseille je imao samo dva posto da bude eliminiran. Uslijedila su dva strašna poraza, uključujući remek-djelo nedosljednosti u Bruggeu. I ispadanje. Katastrofa!

Sve ovo golemi su komplimenti za Ivana Leku, izvrsnog trenera kojega se Hajduk olako odrekao u listopadu 2023. godine.

Istodobno, Lekin plasman među 24 najbolje momčadi Europe – kao i Kovačev s Borussijom Dortmund – legitimacija je izvrsnosti hrvatske trenerske struke. Među 24 trenera koja će nastupiti u eliminacijskoj fazi Lige prvaka najbrojniji su Španjolci, s petoricom predstavnika (Arteta, Guardiola, Arbeloa, Enrique, Mendilibar), dok su po dvojica Danci (Frank, Hjulmand), Belgijci (Kompany, Pocognoli), Portugalci (Borges, Mourinho), Englezi (Rosenior, Howe), Talijani (Spalletti, Palladino) i – Hrvati. U tom odabranom društvu po jedan je trener Nijemac, Nizozemac, Rumunj, Azerbajdžanac, Norvežanin, Turčin i Argentinac.

Dodajmo tome da je u stožeru Barcelone Flickov pomoćnik Toni Tapalović, u Kovačevu su stožeru njegov brat Robert i Filip Tapalović, dok Vincentu Kompanyju u Bayernu asistira austrijski Hrvat Rene Marić. Ivan Leko u svom trenerskom timu nema nijednog sunarodnjaka. 
