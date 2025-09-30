Naši Portali
SRUŠILI REKORD CITYJA

Real u Kazahstanu oborio neobičan rekord Lige prvaka, evo o čemu se radi

Autor
Edi Džindo
30.09.2025.
u 19:13

Dok Realov kadar vrijedi 1,40 milijardi eura, kadar Kairata je po Transfermarktu procijenjen tek na 12,73 milijuna eura

Utakmica kazahstanskog prvaka Kairata iz Almatyja i velikana Real Madrida u sklopu drugog kola Lige prvaka je, osim rekorda za udaljenosti goatovanja u Ligi prvaka i rekorda za najistočniju lokaciju igranja utakmice u povijesti Lige prvaka, oborila još jedan zanimljiv rekord.

Naime, utakmica Kairata i Reala predstavlja dvoboj s najvećom razlikom u tržišnim vrijednostima u povijesti Lige prvaka. Ta razlika iznosi 1,38 milijardi eura. Dok Realov kadar vrijedi 1,40 milijardi eura, kadar Kairata je po Transfermarktu procijenjen tek na 12,73 milijuna eura.

Utakmica koja je do danas imala u vlasništvu taj neobični rekord bila je ona između Manchester Cityja i Slovana iz Bratislave u prošlosezonskom izdanju Lige prvaka. Razlika u vrijednostima kadrova iznosila je 1,24 milijarde eura.

Zanimljivo, prije ove utakmice Kairata i Real Madrida, svih prvih deset mjesta na top ljestvici utakmica s navjećim razlikama u vrijednosti kadra zauzimao je Manchester City.

Drama na vrhuncu, što znači pobuna Dinama i Rudeša?
Ključne riječi
Kazahstan Liga prvaka Real Madrid

