VIDEO Đoković poslao moćnu poruku pred mogući okršaj s Čilićem, pogledajte što je napravio

Novak Đoković stigao je u Kinu spreman za povratak na ATP Tour, a Rolex Shanghai Masters njegov je prvi turnir nakon poraza u polufinalu US Opena. Kao četvrti nositelj, 38-godišnji Đoković slobodan je u prvom kolu, no već u drugom ga čeka potencijalno vrlo atraktivan dvoboj. Naime, za protivnika će imati pobjednika meča između hrvatskog veterana Marina Čilića i Gruzijca Basilashvilija.

Ono što je posebno odjeknulo jest Đokovićeva izjava uoči turnira, koja se može protumačiti kao najava "u njegovom stilu". Nakon što je ove sezone gubio od mlađih rivala Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera u mečevima na tri dobivena seta, Đoković je istaknuo kako mu format Mastersa na dva dobivena seta sada više odgovara. Ta naizgled usputna rečenica zapravo je moćna psihološka poruka cjelokupnoj konkurenciji da je stigao spreman i da mu format ide na ruku. Motivacije mu ne nedostaje jer u Šangaju lovi rekordnu petu titulu, a ujedno brani i 650 bodova iz prošlogodišnjeg finala u kojem je izgubio upravo od Sinnera. Također, već na prvom treningu u Šangaju izveo je fenomenalan potez. Odigrao je popularni "hot dog potez", izveo udarac kroz noge...

Šangaj je jedno od Đokovićevih najuspješnijih mjesta, što je i sam potvrdio pohvalivši izvanredne uvjete i organizaciju. "Moj prvi završni Masters bio je ovdje 2007. godine. Ovo je nevjerojatan objekt s razinom komfora kakvu rijetko doživljavamo", rekao je četverostruki pobjednik. Put do petog naslova bit će izuzetno težak jer je konkurencija paklena. U njegovoj polovici ždrijeba su Ben Shelton i Andrey Rublev, a u polufinalu je moguć novi okršaj sa Sinnerom. Na drugoj strani prijeti svjetski broj jedan Carlos Alcaraz, što znači da bi za titulu Đoković vjerojatno morao u dva dana pobijediti dva najveća rivala.

Osvajanje titule donijelo bi mu rekordni 41. Masters naslov i praktički osiguralo nastup na završnom turniru u Torinu, gdje je trenutno četvrti u utrci. Nakon Kine, Đoković je potvrdio da će do kraja sezone nastupiti i na ATP 250 turniru u Ateni te na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji, pokazujući da i u 38. godini ima veliku želju za natjecanjem i pobjedama. Turnir u Šangaju traje do 12. listopada i nudi 1000 bodova za pobjednika.