Real, Barca i Juve najavili da 'nastavljaju s planovima' za Superligu

Barcelona, ​​Real Madrid i Juventus poručuju da će nastaviti s planovima za europsku Superligu. U zajedničkom priopćenju tri kluba navodi se da odluka suda u Madridu znači da upravno tijelo europskog nogometa ima "obvezu" okončati disciplinski postupak protiv njih.

UEFA je prekinula stegovni postupak protiv klubova u lipnju kada je slučaj proslijeđen Europskom sudu pravde.

Podsjetimo, 12 klubova u travnju se proglasilo članovima osnivačima Super lige, no predloženo novo elitističko natjecanje urušilo se u roku od 72 sata nakon što se devet povuklo usred prosvjeda navijača, protivljenja UEFA-e, FIFA-e i domaćih liga, pa čak i britanske vlade i kraljevske obitelji.

Foto: Steve Parsons/PA Images/PIXSELL Chelsea v Real Madrid - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Stamford Bridge Chelsea fans place a grave headstone outside the ground which reads RIP Super League 18.4.21-20.4.21 during the UEFA Champions League Semi Final second leg match at Stamford Bridge, London. Picture date: Wednesday May 5, 2021. Steve Parsons Photo: PA Images/PIXSELL

Juve, Barca i Real jedine su strane koje se nisu odrekle Superlige lige te su opet ponovile svoju namjeru da "nastave razvijati projekt Superlige".

Povjerenje u ESL ostaje

Dodali su kako to namjeravaju raditi radeći s upravnim tijelima, ligama, navijačima, igračima, menadžerima i klubovima - svim dionicima koji su se protivili otcjepljenom natjecanju kada je prvotno objavljeno.

"Klubovi koji sudjeluju u europskim natjecanjima imaju pravo sami upravljati svojim natjecanjima", nastavili su klubovi u priopćenju.

"Zadovoljni smo što ubuduće više nećemo biti izloženi stalnim prijetnjama UEFA-e.

"Svjesni smo da postoje elementi našeg prijedloga koje treba razmotriti i, naravno, mogu se poboljšati dijalogom i konsenzusom.

"Ostajemo uvjereni u uspjeh projekta koji će uvijek biti u skladu sa zakonima Europske unije."

Uefa je odbila odgovoriti na objavu tri kluba. Predsjednik Real Madrida Florentino Perez, koji je imenovan za osnivača ESL -a, ranije je rekao da 12 klubova koji su pristali pristupiti novoj europskoj Superligi imaju "obvezujuće ugovore" i "ne mogu ju napustiti".

Foto: Adam Davy/PA Images/PIXSELL Manchester City v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Final - Wembley Stadium A fan in the stands holds up a banner protesting against the European Super League ahead of the Carabao Cup Final at Wembley Stadium, London. Picture date: Sunday April 25, 2021. Adam Davy Photo: PA Images/PIXSELL

UEFA je poručila da neće obustaviti kazne protiv klubova

Devetorici koja su se distancirala - Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Inter Milano, AC Milan i Atletico Madrid - UEFA je u svibnju izrekla novčanu kaznu. Trojac koji je ostao kaže kako upravno tijelo europskog nogometa sada mora "poništiti mjere poduzete protiv svih" strana uključenih u ESL.

"Sud podržava zahtjev koji su dali promotori Europske superlige, odbacuje žalbu UEFA-e i potvrđuje upozorenje da će nepoštivanje presude rezultirati novčanim kaznama i potencijalnom kaznenom odgovornošću", priopćili su klubovi.

"Slučaj će ocijeniti Europski sud pravde u Luksemburgu, koji će preispitati UEFA-in monopolistički položaj nad europskim nogometom."