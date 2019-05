Ranteš: Tresao sam se kada sam dobio mail s pozivom za X Games

Najbolji hrvatski vozač BMX-a Marin Ranteš (23) dobio je poziv za prestižni X Games, tradicionalno natjecanje u ekstremnim sportovima. Pozivnicu je zaslužio ponajviše zbog lanjskog osvajanja Svjetskog kupa, tako postavši prvi Hrvat u povijesti koji će nastupiti na X Gamesu. To je ujedno bio jedan od najvećih ciljeva u karijeri 23-godišnjeg Varaždinca, zapravo, to je natjecanje na koje se ugledao u svojim počecima. Lani se odselio u SAD gdje trenira za velika natjecanja, karijera mu je u usponu i odavde samo može ići prema gore.

– Tresle su mi se ruke dok sam otvarao taj mail s pozivnicom za X Games. Nastup na X Games mi je oduvijek bila želja, otkako sam kao klinac počeo voziti BMX. To je prvo natjecanje koje sam vidio prije deset godina i sad mi se sve ostvaruje, isto kako mi je i velika želja nastup na OI u Tokiju iduće godine. Sve ide u najboljem smjeru. Predan sam tom cilju, stalno treniram, eto i sad baš čekam da kiša prestane padati kako bih mogao trenirati – javio nam se Ranteš iz svoje baze u Sjevernoj Karolini.

Odustao od nogometa

Zanimljivo, u svojim počecima Marin je bio nogometaš, ali je odlučio zamijeniti loptu popularnim biciklom, iako nije baš potpuno znao o čemu se radi.

– BMX-om sam se počeo baviti s 13 godina, kada su me prijatelji nagovarali da idem s njima na rampu, a ja nisam ni znao o kakvoj rampi govore. Mislio sam da je to rampa za spuštanje, za parking, i nije mi bilo jasno kako idu voziti na tu rampu, ali nakon dva tjedna uspjeli su me nagovoriti. Došao sam s njima u Varaždin u skatepark i kada sam vidio rampu osjetio sam nešto. Odmah sam nagovorio mamu da mi kupi BMX. Bila je to u početku zezancija, druženje, ali preraslo je u puno više – rekao je Marin u razgovoru za Večernji list.

Majka se puno odricala

BMX je ubrzo postao ozbiljna stvar za najboljeg Hrvata u tom sportu, a da to postane bile su, naravno, potrebne i određene žrtve. Sad Marin na to gleda kao na anegdotu.

– Kada sam krenuo u srednju školu, rekao sam mami da ne želim više igrati nogomet koji sam dotad igrao, već da želim voziti BMX. Njoj je to sve bilo čudno dok sam joj pričao o svojim snovima i o tome da jednog dana želim voziti za Red Bull. Mislila je da pričam bajke, ali bila mi je podrška. Gotovo pet godina išli smo u Zagreb svaki vikend jer je ondje bila dvorana gdje je bio skatepark i ona je sa mnom spavala na podu, na spužvama i madracima, samo da bih ja mogao voziti – rekao je Ranteš, kojem je šest mjeseci u godini baza Holly Springs u Sjevernoj Karolini, gdje trenira pod paskom BMX legende Daniela Dhersa, osvajača pet zlata i jedne bronce s X Games.

– Živim svoj san. Putujem, vozim, upoznajem nove ljude, i još me trenira jedan od najboljih u tom sportu svih vremena – zaključio je Marin Ranteš.