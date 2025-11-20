Rakitić izjavom o Modriću podigao na noge Hrvatsku i Milan: 'Ovo mora ostati između Luke i mene'

Hrvatska nogometna legenda Ivan Rakitić u razgovoru za Flashscore pričao je o dugogodišnjim odnosom s kapetanom Lukom Modrićem. Istaknuo je kako između njih postoji posebna povezanost koja je izgrađena još u ranim danima zajedničkog igranja za hrvatsku reprezentaciju. Prema njegovim riječima, Modrić je jedinstvena osoba i nogometaš koji svojom predanošću osvaja sve, bez obzira za koji klub navijate.

"Imam poseban odnos s Lukom. Obojica smo počeli u reprezentaciji kad smo bili mladi, a on je još uvijek tamo. On je nevjerojatna osoba i igrač. Mislim da nije važno jeste li navijač Real Madrida, Milana, Hrvatske ili bilo koga drugog; jednostavno morate voljeti Luku jer je način na koji pristupa nogometu i kako to radi divljenja vrijedan", poručio je Rakitić pa dodao:

"Mislim da u Milanu još nisu svjesni koliko su sretni što su doveli Luku u svoj klub, jer je jedinstveno, posebno, imati takvog igrača u svlačionici i na terenu. Nevjerojatno je kako igra u svojim godinama. I osobno mislim da Luka može igrati još nekoliko godina."

Upitan za anegdotu iz vremena igranja s Modrićem, Rakitić je kratko rekao: "Anegdota? Ima ih puno, toliko sjajnih trenutaka, ali one koje nisu dobro poznate moraju ostati između Luke i mene."

Rakitić se u razgovoru također osvrnuo i na svoje najuspješnije razdoblje u Barceloni, kada je pod vodstvom Luisa Enriquea klub osvojio trostruku krunu.

"Da bih vam pričao o Luisu Enriqueu, trebali bi mi sati i sati. Mogao bih čak cijeli dan pričati o Enriqueu. Uživao sam radeći s njim tri godine. Mislim da je on zaista poseban čovjek i trener, vrlo je pedantan i temeljit, zbog čega postiže takve rezultate. I nimalo me ne iznenađuje što postiže takve rezultate s PSG-om, ni najmanje. I mislim da još puno toga može postići jer znam da je potpuno lud za nogometom, znam da ga igrači prate, oduvijek je bilo tako."