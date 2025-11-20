Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
DUGOGODIŠNJI SUIGRAČI

Rakitić izjavom o Modriću podigao na noge Hrvatsku i Milan: 'Ovo mora ostati između Luke i mene'

Kijev: Hrvatska slavi pobjedu nad Ukrajinom i ulazak u dodatne kvalifikacije za SP
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.11.2025.
u 16:41

"Mislim da u Milanu još nisu svjesni koliko su sretni što su doveli Luku u svoj klub, jer je jedinstveno, posebno, imati takvog igrača u svlačionici i na terenu. Nevjerojatno je kako igra u svojim godinama. I osobno mislim da Luka može igrati još nekoliko godina."

Hrvatska nogometna legenda Ivan Rakitić u razgovoru za Flashscore pričao je o dugogodišnjim odnosom s kapetanom Lukom Modrićem. Istaknuo je kako između njih postoji posebna povezanost koja je izgrađena još u ranim danima zajedničkog igranja za hrvatsku reprezentaciju. Prema njegovim riječima, Modrić je jedinstvena osoba i nogometaš koji svojom predanošću osvaja sve, bez obzira za koji klub navijate.

"Imam poseban odnos s Lukom. Obojica smo počeli u reprezentaciji kad smo bili mladi, a on je još uvijek tamo. On je nevjerojatna osoba i igrač. Mislim da nije važno jeste li navijač Real Madrida, Milana, Hrvatske ili bilo koga drugog; jednostavno morate voljeti Luku jer je način na koji pristupa nogometu i kako to radi divljenja vrijedan", poručio je Rakitić pa dodao:

"Mislim da u Milanu još nisu svjesni koliko su sretni što su doveli Luku u svoj klub, jer je jedinstveno, posebno, imati takvog igrača u svlačionici i na terenu. Nevjerojatno je kako igra u svojim godinama. I osobno mislim da Luka može igrati još nekoliko godina."

Upitan za anegdotu iz vremena igranja s Modrićem, Rakitić je kratko rekao: "Anegdota? Ima ih puno, toliko sjajnih trenutaka, ali one koje nisu dobro poznate moraju ostati između Luke i mene."

Rakitić se u razgovoru također osvrnuo i na svoje najuspješnije razdoblje u Barceloni, kada je pod vodstvom Luisa Enriquea klub osvojio trostruku krunu.

"Da bih vam pričao o Luisu Enriqueu, trebali bi mi sati i sati. Mogao bih čak cijeli dan pričati o Enriqueu. Uživao sam radeći s njim tri godine. Mislim da je on zaista poseban čovjek i trener, vrlo je pedantan i temeljit, zbog čega postiže takve rezultate. I nimalo me ne iznenađuje što postiže takve rezultate s PSG-om, ni najmanje. I mislim da još puno toga može postići jer znam da je potpuno lud za nogometom, znam da ga igrači prate, oduvijek je bilo tako."

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!
Ključne riječi
Milan hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Ivan Rakitić Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvatska
SIGURNA 23 IMENA

Koga će Dalić voditi na SP? Trojica od ovih šest sjajnih vatrenih će izvisiti i neće putovati

Da se danas radi lista igrača za Svjetsko prvenstvo – pod uvjetom da su svi zdravi – na njoj bi sigurno bili Vlašić i Musa, dok bi se Luka Sučić i Martin Baturina, koji su sudjelovali na Euru 2024., vjerojatno teško ukrcali na taj let. Njihove šanse u ovom trenutku nisu osobite i pred njima je pola godine mukotrpnog dokazivanja. Ne Daliću, nego svojim klupskim trenerima.

Učitaj još

Kupnja