FOTO Ana iz 'Braka na prvu' više ovako ne izgleda: Napustila je Hrvatsku i nema šanste da biste ju prepoznali
Ana Jakuš, poznata po sudjelovanju u emisiji 'Brak na prvu', prije dvije godine u svibnju preselila se u Norvešku, gdje se vrlo brzo prilagodila novim uvjetima. Putem društvenih mreža povremeno dijeli trenutke koji svjedoče o njezinu uživanju u skandinavskoj svakodnevici.
Odlazak iz Hrvatske za nju nije bio nagla odluka, već ostvarenje dugogodišnje želje za koju su se konačno stvorili svi potrebni uvjeti. Nakon devet godina rada kao medicinska sestra u zagrebačkoj bolnici, sredinom svibnja 2024. godine oprostila se od bližnjih i krenula na sjever.
Iako priznaje da je rastanak bio emotivno zahtjevan, olakšanje joj je pružila činjenica da u novu sredinu ne ide sama, već s kolegicom s kojom dijeli stan i posao, što joj je znatno olakšalo prve dane. Unatoč tome što joj obitelj i prijatelji nedostaju, redovito komuniciraju, a Ana trenutačno ne razmišlja o povratku.
Život u Norveškoj donio joj je novu kulturu koja joj u potpunosti odgovara. Nastavila je raditi u struci, a ističe kako su je kolege toplo primili te da je radno okruženje opušteno i temeljeno na suradnji. Slobodne trenutke provodi u prirodi, što je u Norveškoj uobičajeno, a posvetila se i sportskom penjanju.
Ana objašnjava kako je boravak u prirodi ovdje sastavni dio života te da je okružena lokacijama koje oduzimaju dah. Posebno naglašava energiju koju osjeća dok s litica promatra more ili ocean, a njezine objave na Instagramu, uz pejzaže, potvrđuju i da se već u prvim tjednima odvažila na kupanje u Norveškom moru.